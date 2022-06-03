https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792763888.html
Медведев заявил, что Россия ведет на Украине именно спецоперацию
Медведев заявил, что Россия ведет на Украине именно спецоперацию - РИА Новости, 03.06.2022
Медведев заявил, что Россия ведет на Украине именно спецоперацию
Россия проводит на Украине именно военную операцию, цели которой ограничены, поскольку разрушаются и уничтожаются только военные объекты, заявил зампред Совбеза РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T00:14
2022-06-03T00:14
2022-06-03T00:14
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия проводит на Украине именно военную операцию, цели которой ограничены, поскольку разрушаются и уничтожаются только военные объекты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В ходе интервью телеканалу Al Jazeera Медведева спросили, почему Россия назвала военную операцию именно таким образом.Медведев добавил, что операция идет в основном с применением высокоточного оружия."Разрушаются и уничтожаются военные объекты. Российские войска, российские вооруженные силы стараются в самой минимальной степени угрожать гражданским объектам. Мы стараемся действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины. И поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции", - сказал он.
https://ria.ru/20220602/medvedev-1792756836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире
Медведев заявил, что Россия ведет на Украине именно спецоперацию
Зампред Совбеза Медведев: Россия ведет на Украине именно спецоперацию, ее цели ограничены
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Россия проводит на Украине именно военную операцию, цели которой ограничены, поскольку разрушаются и уничтожаются только военные объекты, заявил
зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В ходе интервью телеканалу Al Jazeera Медведева спросили, почему Россия назвала военную операцию именно таким образом.
"Ну это действительно специальная военная операция. Посмотрите: то, что там происходит, идет по определенному сценарию. Президент объявил о том, что у нас две цели, которые необходимо достигнуть: защитить граждан Донецкой и Луганской (Народных) Республик, многие из которых, кстати, являются и гражданами Российской Федерации, их почти миллион человек. И вторая цель – уничтожить милитаристскую машину и провести денацификацию этих регионов, чтобы там не было националистов, которые продвигают абсолютно антироссийский, русофобский курс и пытаются столкнуть Россию и Украину. Поэтому цели этой операции ограничены", - ответил он.
Медведев добавил, что операция идет в основном с применением высокоточного оружия.
"Разрушаются и уничтожаются военные объекты. Российские войска, российские вооруженные силы стараются в самой минимальной степени угрожать гражданским объектам. Мы стараемся действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины. И поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции", - сказал он.