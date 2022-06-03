https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792763888.html

Медведев заявил, что Россия ведет на Украине именно спецоперацию

Медведев заявил, что Россия ведет на Украине именно спецоперацию - РИА Новости, 03.06.2022

Медведев заявил, что Россия ведет на Украине именно спецоперацию

Россия проводит на Украине именно военную операцию, цели которой ограничены, поскольку разрушаются и уничтожаются только военные объекты, заявил зампред Совбеза РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T00:14

2022-06-03T00:14

2022-06-03T00:14

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия проводит на Украине именно военную операцию, цели которой ограничены, поскольку разрушаются и уничтожаются только военные объекты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В ходе интервью телеканалу Al Jazeera Медведева спросили, почему Россия назвала военную операцию именно таким образом.Медведев добавил, что операция идет в основном с применением высокоточного оружия."Разрушаются и уничтожаются военные объекты. Российские войска, российские вооруженные силы стараются в самой минимальной степени угрожать гражданским объектам. Мы стараемся действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины. И поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции", - сказал он.

https://ria.ru/20220602/medvedev-1792756836.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире