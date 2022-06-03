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В Белоруссии сформируют информационный спецназ - РИА Новости, 03.06.2022
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В Белоруссии сформируют информационный спецназ
В Белоруссии сформируют информационный спецназ - РИА Новости, 03.06.2022
В Белоруссии сформируют информационный спецназ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране будет сформирован информационный спецназ. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:43
2022-06-03T14:43
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране будет сформирован информационный спецназ."Плохо работаем (на информационном поле - ред.). Поэтому недавно в Минобороны был и недавно проводил совещание по поводу информационных, психологических и прочих операций и так далее. Пока мы недотягиваем", - сказал он.По словам Лукашенко, "все вы будете заниматься честно этим, мое требование было одно - это не должны быть фейки".Глава белорусского государства отметил, что людей больше цепляют яркие картинки и громкие происшествия, которые впоследствии оказываются фейками. В Белоруссии, сказал Лукашенко, этим заниматься не будут."Мы сейчас формируем этот "спецназ". Но без вас ничего не сделаем. Сила в правде. Все равно правда побеждает", - сказал президент Белоруссии.
https://ria.ru/20220516/lukashenko-1788806699.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
14:43 03.06.2022
 
В Белоруссии сформируют информационный спецназ

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в стране сформируют информационный спецназ

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране будет сформирован информационный спецназ.
"Плохо работаем (на информационном поле - ред.). Поэтому недавно в Минобороны был и недавно проводил совещание по поводу информационных, психологических и прочих операций и так далее. Пока мы недотягиваем", - сказал он.
По словам Лукашенко, "все вы будете заниматься честно этим, мое требование было одно - это не должны быть фейки".
Глава белорусского государства отметил, что людей больше цепляют яркие картинки и громкие происшествия, которые впоследствии оказываются фейками. В Белоруссии, сказал Лукашенко, этим заниматься не будут.
"Мы сейчас формируем этот "спецназ". Но без вас ничего не сделаем. Сила в правде. Все равно правда побеждает", - сказал президент Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 14:37Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко призвал пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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