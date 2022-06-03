https://ria.ru/20220603/spetsnaz-1792907857.html

В Белоруссии сформируют информационный спецназ

В Белоруссии сформируют информационный спецназ - РИА Новости, 03.06.2022

В Белоруссии сформируют информационный спецназ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране будет сформирован информационный спецназ. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:43

2022-06-03T14:43

2022-06-03T14:43

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране будет сформирован информационный спецназ."Плохо работаем (на информационном поле - ред.). Поэтому недавно в Минобороны был и недавно проводил совещание по поводу информационных, психологических и прочих операций и так далее. Пока мы недотягиваем", - сказал он.По словам Лукашенко, "все вы будете заниматься честно этим, мое требование было одно - это не должны быть фейки".Глава белорусского государства отметил, что людей больше цепляют яркие картинки и громкие происшествия, которые впоследствии оказываются фейками. В Белоруссии, сказал Лукашенко, этим заниматься не будут."Мы сейчас формируем этот "спецназ". Но без вас ничего не сделаем. Сила в правде. Все равно правда побеждает", - сказал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20220516/lukashenko-1788806699.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, белоруссия, александр лукашенко