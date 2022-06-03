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Совет Безопасности Российской Федерации

Совет Безопасности Российской Федерации - РИА Новости, 03.06.2022

Совет Безопасности Российской Федерации

Совет Безопасности Российской Федерации является конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T02:00

2022-06-03T02:00

2022-06-03T02:00

справки

россия

совет безопасности рф

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Совет Безопасности Российской Федерации является конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз. Совет Безопасности Российской Федерации был образован указом первого президента России Бориса Ельцина 3 июня 1992 года. Правовую основу деятельности Совета Безопасности составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, ФЗ "О безопасности" (2010), другие федеральные законы, указы и распоряжения президента Российской Федерации.В соответствии с положением о Совете Безопасности Российской Федерации задачами Совета Безопасности являются:– обеспечение условий для осуществления президентом Российской Федерации полномочий в области обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством РФ;– формирование государственной политики в области обеспечения национальной безопасности и контроль за ее реализацией;– прогнозирование, выявление, анализ и оценка внутренних и внешних угроз национальной безопасности, оценка военной опасности и военной угрозы, других внутренних и внешних угроз, выработка мер по их нейтрализации;– подготовка президенту России предложений: о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению их последствий; о применении специальных экономических мер в целях обеспечения национальной безопасности; о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения, а также о введении и об отмене военного положения; о реформировании существующих или об образовании новых государственных органов и организаций, осуществляющих функции в области обеспечения национальной безопасности; об утверждении и уточнении стратегии национальной безопасности РФ, иных концептуальных и доктринальных документов в области обеспечения национальной безопасности и обороны; о мерах по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, об охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности;– формирование основных направлений государственной внешней и военной политики;– координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации принятых президентом РФ решений в области обеспечения национальных интересов и национальной безопасности, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз;– оценка эффективности, разработка критериев и показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения национальной безопасности.В состав Совета Безопасности входят:– председатель Совета Безопасности РФ, которым по должности является президент РФ;– заместитель председателя Совета Безопасности РФ;– секретарь Совета Безопасности РФ;– постоянные члены Совета Безопасности и члены Совета Безопасности.Постоянные члены Совета Безопасности входят в состав Совета Безопасности по должности. Заместитель председателя Совета Безопасности и секретарь Совета Безопасности входят в число постоянных членов Совета Безопасности.Постоянные члены Совета Безопасности и члены Совета Безопасности включаются в состав Совета Безопасности и исключаются из него президентом РФ по представлению секретаря Совета Безопасности.Заместителем председателя Совета Безопасности, секретарем Совета Безопасности, постоянными членами Совета Безопасности и членами Совета Безопасности могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.Работой Совета Безопасности руководит председатель Совета Безопасности.Деятельность Совета Безопасности осуществляется в форме заседаний и совещаний.По решению председателя Совета Безопасности могут проводиться совместные заседания Совета Безопасности и совещательных и консультативных органов при президенте России.Заседания Совета Безопасности проводятся на регулярной основе, как правило, один раз в квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета Безопасности. Заседания Совета Безопасности ведет председатель Совета Безопасности.Организацию подготовки заседаний Совета Безопасности и проектов его решений осуществляет секретарь Совета Безопасности.Присутствие на заседаниях Совета Безопасности постоянных членов Совета Безопасности и членов Совета Безопасности обязательно.Решения Совета Безопасности принимаются на его заседании постоянными членами Совета Безопасности простым большинством голосов от общего числа присутствующих постоянных членов Совета Безопасности.В целях обсуждения текущих вопросов обеспечения национальной безопасности, требующих принятия управленческих решений, председатель Совета Безопасности проводит с постоянными членами Совета Безопасности оперативные совещания Совета Безопасности, как правило, один раз в неделю.Информационно-аналитическое обеспечение подготовки заседаний и оперативных совещаний Совета Безопасности осуществляет аппарат Совета Безопасности.Организационно-техническое обеспечение заседаний и оперативных совещаний Совета Безопасности осуществляет управление протокола президента Российской Федерации.Заместитель председателя Совета Безопасности осуществляет координацию деятельности постоянных членов Совета Безопасности и членов Совета Безопасности при решении возложенных на Совет Безопасности задач. Заместитель председателя Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от должности президентом Российской Федерации.В настоящее время эту должность занимает Дмитрий Медведев. Секретарь Совета Безопасности является должностным лицом, обеспечивающим реализацию возложенных на Совет Безопасности задач и функций. Секретарь Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от должности президентом Российской Федерации. Секретарь Совета Безопасности организует работу Совета Безопасности и руководит аппаратом Совета Безопасности.В настоящее время эту должность занимает Николай Патрушев. Совет Безопасности в соответствии со своими задачами и функциями образует рабочие органы – межведомственные комиссии Совета Безопасности, временные межведомственные комиссии Совета Безопасности и научный совет при Совете Безопасности Российской Федерации.Координацию деятельности межведомственных комиссий Совета Безопасности осуществляет заместитель председателя Совета Безопасности или секретарь Совета Безопасности.Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности научного совета при Совете Безопасности осуществляет аппарат Совета Безопасности.Совет Безопасности на регулярной основе издает информационный сборник о своей деятельности.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, совет безопасности рф