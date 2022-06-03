https://ria.ru/20220603/soglashenie-1792981834.html

Власти Москвы подписали соглашение о сотрудничестве с ЛНР

Власти Москвы подписали соглашение о сотрудничестве с ЛНР - РИА Новости, 03.06.2022

Власти Москвы подписали соглашение о сотрудничестве с ЛНР

Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр ЛНР Сергей Козлов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:22

2022-06-03T17:22

2022-06-03T17:22

в мире

леонид пасечник

москва

луганск

россия

сергей собянин

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 3 июня - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр ЛНР Сергей Козлов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Москвы и правительством ЛНР, передаёт корреспондент РИА Новости."Здесь в Луганске находится около 1500 работников различных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы. Около 500 единиц техники. Начинаем монтаж асфальто-бетонного завода, завод техники, материалов, так что конкретная работа уже началась", - заявил Собянин журналистам, комментируя соглашение.Глава республики Леонид Пасечник, в свою очередь, поблагодарил в лице мэра Москву всю Россию и ее власти "за ту помощь, которая оказывается нам в период с 2014 года по настоящее время, в течение всех этих восьми лет"."Оказывается, эта помощь сегодня - помощь очень значимая, очень нужная для нас. И без этой помощи, конечно, нам было бы очень тяжело, если не сказать невозможно… Уверен, что планы, которые намечены нами по восстановлению республики, будут выполнены", - подчеркнул глава ЛНР.

https://ria.ru/20220603/sotrudnichestvo-1792897608.html

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в мире, леонид пасечник, москва, луганск, россия, сергей собянин, ситуация в днр и лнр