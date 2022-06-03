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Власти Москвы подписали соглашение о сотрудничестве с ЛНР - РИА Новости, 03.06.2022
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Власти Москвы подписали соглашение о сотрудничестве с ЛНР
Власти Москвы подписали соглашение о сотрудничестве с ЛНР - РИА Новости, 03.06.2022
Власти Москвы подписали соглашение о сотрудничестве с ЛНР
Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр ЛНР Сергей Козлов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:22
2022-06-03T17:22
в мире
леонид пасечник
москва
луганск
россия
сергей собянин
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 июня - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр ЛНР Сергей Козлов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Москвы и правительством ЛНР, передаёт корреспондент РИА Новости."Здесь в Луганске находится около 1500 работников различных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы. Около 500 единиц техники. Начинаем монтаж асфальто-бетонного завода, завод техники, материалов, так что конкретная работа уже началась", - заявил Собянин журналистам, комментируя соглашение.Глава республики Леонид Пасечник, в свою очередь, поблагодарил в лице мэра Москву всю Россию и ее власти "за ту помощь, которая оказывается нам в период с 2014 года по настоящее время, в течение всех этих восьми лет"."Оказывается, эта помощь сегодня - помощь очень значимая, очень нужная для нас. И без этой помощи, конечно, нам было бы очень тяжело, если не сказать невозможно… Уверен, что планы, которые намечены нами по восстановлению республики, будут выполнены", - подчеркнул глава ЛНР.
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в мире, леонид пасечник, москва, луганск, россия, сергей собянин, ситуация в днр и лнр
17:22 03.06.2022
 
Власти Москвы подписали соглашение о сотрудничестве с ЛНР

Власти Москвы и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве в экономике, науке и культуре

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramМэр Москвы Сергей Собянин и премьер ЛНР Сергей Козлов подписывают соглашение о сотрудничестве
Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер ЛНР Сергей Козлов подписывают соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер ЛНР Сергей Козлов подписывают соглашение о сотрудничестве. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июня - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр ЛНР Сергей Козлов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Москвы и правительством ЛНР, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Здесь в Луганске находится около 1500 работников различных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы. Около 500 единиц техники. Начинаем монтаж асфальто-бетонного завода, завод техники, материалов, так что конкретная работа уже началась", - заявил Собянин журналистам, комментируя соглашение.
Глава республики Леонид Пасечник, в свою очередь, поблагодарил в лице мэра Москву всю Россию и ее власти "за ту помощь, которая оказывается нам в период с 2014 года по настоящее время, в течение всех этих восьми лет".
"Оказывается, эта помощь сегодня - помощь очень значимая, очень нужная для нас. И без этой помощи, конечно, нам было бы очень тяжело, если не сказать невозможно… Уверен, что планы, которые намечены нами по восстановлению республики, будут выполнены", - подчеркнул глава ЛНР.
Москва - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
14:13
Минобрнауки договорилось о сотрудничестве с ДНР и ЛНР
 
В миреЛеонид ПасечникМоскваЛуганскРоссияСергей СобянинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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