https://ria.ru/20220603/skazki-1792949808.html

Псковский губернатор передал на Донбасс сборники сказок

Псковский губернатор передал на Донбасс сборники сказок - РИА Новости, 03.06.2022

Псковский губернатор передал на Донбасс сборники сказок

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал в качестве гуманитарной помощи жителям Донбасса сборники сказок и книги Пушкина, сообщают региональные... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:25

2022-06-03T16:25

2022-06-03T16:25

россия

псковская область

псков

донбасс

михаил ведерников

донецкая народная республика

луганская народная республика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал в качестве гуманитарной помощи жителям Донбасса сборники сказок и книги Пушкина, сообщают региональные власти."Из Пскова отправляется очередная партия гуманитарного груза для жителей ЛДНР. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эту партию гуманитарной помощи передал 100 экземпляров книг. Это сборники произведений Пушкина и недавно изданные сборники Псковских сказок", - информирует областное правительство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как отмечается, общий вес гуманитарного груза, который отправляется из Пскова во второй половине дня в пятницу, составляет 20 тонн. Гуманитарная помощь жителям Донбасса включает детские товары, продукты длительного хранения и средства личной гигиены.

https://ria.ru/20220603/pomosch-1792919401.html

россия

псковская область

псков

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, псковская область, псков, донбасс, михаил ведерников, донецкая народная республика, луганская народная республика