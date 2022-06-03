https://ria.ru/20220603/skazki-1792949808.html
Псковский губернатор передал на Донбасс сборники сказок
Псковский губернатор передал на Донбасс сборники сказок - РИА Новости, 03.06.2022
Псковский губернатор передал на Донбасс сборники сказок
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал в качестве гуманитарной помощи жителям Донбасса сборники сказок и книги Пушкина, сообщают региональные... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:25
2022-06-03T16:25
2022-06-03T16:25
россия
псковская область
псков
донбасс
михаил ведерников
донецкая народная республика
луганская народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал в качестве гуманитарной помощи жителям Донбасса сборники сказок и книги Пушкина, сообщают региональные власти."Из Пскова отправляется очередная партия гуманитарного груза для жителей ЛДНР. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эту партию гуманитарной помощи передал 100 экземпляров книг. Это сборники произведений Пушкина и недавно изданные сборники Псковских сказок", - информирует областное правительство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как отмечается, общий вес гуманитарного груза, который отправляется из Пскова во второй половине дня в пятницу, составляет 20 тонн. Гуманитарная помощь жителям Донбасса включает детские товары, продукты длительного хранения и средства личной гигиены.
https://ria.ru/20220603/pomosch-1792919401.html
россия
псковская область
псков
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, псковская область, псков, донбасс, михаил ведерников, донецкая народная республика, луганская народная республика
Псковский губернатор передал на Донбасс сборники сказок
Псковский губернатор Ведерников передал на Донбасс сборники сказок и книги Пушкина