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Псковский губернатор передал на Донбасс сборники сказок - РИА Новости, 03.06.2022
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Псковский губернатор передал на Донбасс сборники сказок
Псковский губернатор передал на Донбасс сборники сказок - РИА Новости, 03.06.2022
Псковский губернатор передал на Донбасс сборники сказок
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал в качестве гуманитарной помощи жителям Донбасса сборники сказок и книги Пушкина, сообщают региональные... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:25
2022-06-03T16:25
россия
псковская область
псков
донбасс
михаил ведерников
донецкая народная республика
луганская народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал в качестве гуманитарной помощи жителям Донбасса сборники сказок и книги Пушкина, сообщают региональные власти."Из Пскова отправляется очередная партия гуманитарного груза для жителей ЛДНР. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эту партию гуманитарной помощи передал 100 экземпляров книг. Это сборники произведений Пушкина и недавно изданные сборники Псковских сказок", - информирует областное правительство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как отмечается, общий вес гуманитарного груза, который отправляется из Пскова во второй половине дня в пятницу, составляет 20 тонн. Гуманитарная помощь жителям Донбасса включает детские товары, продукты длительного хранения и средства личной гигиены.
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россия
псковская область
псков
донбасс
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россия, псковская область, псков, донбасс, михаил ведерников, донецкая народная республика, луганская народная республика
16:25 03.06.2022
 
Псковский губернатор передал на Донбасс сборники сказок

Псковский губернатор Ведерников передал на Донбасс сборники сказок и книги Пушкина

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкМихаил Ведерников
Михаил Ведерников - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Михаил Ведерников . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал в качестве гуманитарной помощи жителям Донбасса сборники сказок и книги Пушкина, сообщают региональные власти.
"Из Пскова отправляется очередная партия гуманитарного груза для жителей ЛДНР. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эту партию гуманитарной помощи передал 100 экземпляров книг. Это сборники произведений Пушкина и недавно изданные сборники Псковских сказок", - информирует областное правительство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как отмечается, общий вес гуманитарного груза, который отправляется из Пскова во второй половине дня в пятницу, составляет 20 тонн. Гуманитарная помощь жителям Донбасса включает детские товары, продукты длительного хранения и средства личной гигиены.
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
15:14
Гумпомощь из Владимирской области доставили в Докучаевск
 
РоссияПсковская областьПсковДонбассМихаил ВедерниковДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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