На создание синхротрона на острове Русский выделят 12,4 миллиарда рублей
Правительство выделило 12,4 миллиарда рублей на создание синхротрона на острове Русский
Вид на остров Русский с борта вертолета. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 12,4 миллиарда рублей на строительство синхротрона на острове Русский, сообщается на сайте кабмина.
"В России началась практическая работа по созданию уникальной научной установки класса "мегасайенс" на острове Русский в Дальневосточном федеральном округе. Распоряжение о выделении на это 12,4 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заказчиком строительства выступает Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Для научного комплекса возведут корпус площадью около 20 тысяч квадратных метров. Предполагается, что эта работа будет завершена в 2026 году.
Синхротрон – это ускорительный комплекс, в котором электроны движутся со скоростью, близкой к скорости света. Ускорение частицам обеспечивают магнитные поля, создаваемые внутри кольца синхротрона специальными магнитами. Разгоняясь внутри этого кольца, частицы испускают особое излучение, которым пользуются учёные, в частности, для исследования различных материалов.
"Исследования, которые будут проводиться на cинхротроне, позволят разработать новые материалы, предназначенные в том числе для работы в экстремальных условиях. Кроме того, учёным станет доступна разработка антибактериальных и противовирусных препаратов нового поколения", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что подписанный документ является частью работы по реализации указа президента РФ Владимира Путина, определившего этапы развития синхротронных и нейтронных исследований.
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