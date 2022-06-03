https://ria.ru/20220603/sinkhrotron-1792925834.html

На создание синхротрона на острове Русский выделят 12,4 миллиарда рублей

На создание синхротрона на острове Русский выделят 12,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 03.06.2022

На создание синхротрона на острове Русский выделят 12,4 миллиарда рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 12,4 миллиарда рублей на строительство синхротрона на острове Русский, сообщается на... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:32

2022-06-03T15:32

2022-06-03T15:32

космос - риа наука

михаил мишустин

владимир путин

русский (остров)

россия

курчатовский институт

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 12,4 миллиарда рублей на строительство синхротрона на острове Русский, сообщается на сайте кабмина."В России началась практическая работа по созданию уникальной научной установки класса "мегасайенс" на острове Русский в Дальневосточном федеральном округе. Распоряжение о выделении на это 12,4 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что заказчиком строительства выступает Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Для научного комплекса возведут корпус площадью около 20 тысяч квадратных метров. Предполагается, что эта работа будет завершена в 2026 году.Синхротрон – это ускорительный комплекс, в котором электроны движутся со скоростью, близкой к скорости света. Ускорение частицам обеспечивают магнитные поля, создаваемые внутри кольца синхротрона специальными магнитами. Разгоняясь внутри этого кольца, частицы испускают особое излучение, которым пользуются учёные, в частности, для исследования различных материалов."Исследования, которые будут проводиться на cинхротроне, позволят разработать новые материалы, предназначенные в том числе для работы в экстремальных условиях. Кроме того, учёным станет доступна разработка антибактериальных и противовирусных препаратов нового поколения", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что подписанный документ является частью работы по реализации указа президента РФ Владимира Путина, определившего этапы развития синхротронных и нейтронных исследований.

https://ria.ru/20220602/ekonomika-1792624273.html

https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791208382.html

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космос - риа наука, михаил мишустин, владимир путин, русский (остров), россия, курчатовский институт