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Швейцария разрешила реэкспортировать военные запчасти на Украину - РИА Новости, 03.06.2022
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Швейцария разрешила реэкспортировать военные запчасти на Украину
Швейцария разрешила реэкспортировать военные запчасти на Украину - РИА Новости, 03.06.2022
Швейцария разрешила реэкспортировать военные запчасти на Украину
Швейцарские власти разрешили реэкспорт на Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных у Швейцарии, решив, что это не нарушает нейтралитет... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T23:16
2022-06-03T23:16
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
швейцария
германия
ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 3 июн - РИА Новости. Швейцарские власти разрешили реэкспорт на Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных у Швейцарии, решив, что это не нарушает нейтралитет Берна, говорится в опубликованном в пятницу заявлении федерального совета страны.Ранее Швейцария отказывала Германии и Дании в отправке военной техники на Украину.Западные страны еще до начала российской спецоперации начали поставлять на Украину большое количество оружия, в том числе противотанковые ракеты. В последнее время поставляется также тяжелая техника, в частности танки, гаубицы, РСЗО.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации и ее цели будут достигнуты.
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, швейцария, германия, ситуация в днр и лнр
23:16 03.06.2022
 
Швейцария разрешила реэкспортировать военные запчасти на Украину

Швейцария разрешила странам Европы реэкспортировать военные запчасти на Украину

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 июн - РИА Новости. Швейцарские власти разрешили реэкспорт на Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных у Швейцарии, решив, что это не нарушает нейтралитет Берна, говорится в опубликованном в пятницу заявлении федерального совета страны.
Ранее Швейцария отказывала Германии и Дании в отправке военной техники на Украину.
"Сделки допускают риск, что некоторые запчасти будут в дальнейшем отправлены на Украину. В соответствии с нынешней практикой федерального совета поставки военного снаряжения в виде запасных частей и сборочных элементов в принципе разрешены. Ведомство решило продолжить эту практику", - говорится в документе.
Западные страны еще до начала российской спецоперации начали поставлять на Украину большое количество оружия, в том числе противотанковые ракеты. В последнее время поставляется также тяжелая техника, в частности танки, гаубицы, РСЗО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации и ее цели будут достигнуты.
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