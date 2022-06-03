https://ria.ru/20220603/shveytsariya-1793061829.html
Швейцария разрешила реэкспортировать военные запчасти на Украину
Швейцария разрешила реэкспортировать военные запчасти на Украину - РИА Новости, 03.06.2022
Швейцария разрешила реэкспортировать военные запчасти на Украину
Швейцарские власти разрешили реэкспорт на Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных у Швейцарии, решив, что это не нарушает нейтралитет... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T23:16
2022-06-03T23:16
2022-06-03T23:16
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
швейцария
германия
ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 3 июн - РИА Новости. Швейцарские власти разрешили реэкспорт на Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных у Швейцарии, решив, что это не нарушает нейтралитет Берна, говорится в опубликованном в пятницу заявлении федерального совета страны.Ранее Швейцария отказывала Германии и Дании в отправке военной техники на Украину.Западные страны еще до начала российской спецоперации начали поставлять на Украину большое количество оружия, в том числе противотанковые ракеты. В последнее время поставляется также тяжелая техника, в частности танки, гаубицы, РСЗО.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации и ее цели будут достигнуты.
https://ria.ru/20220603/gumpomosch-1793053072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, швейцария, германия, ситуация в днр и лнр
Швейцария разрешила реэкспортировать военные запчасти на Украину
Швейцария разрешила странам Европы реэкспортировать военные запчасти на Украину