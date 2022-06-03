https://ria.ru/20220603/shveytsariya-1793061829.html

Швейцария разрешила реэкспортировать военные запчасти на Украину

Швейцария разрешила реэкспортировать военные запчасти на Украину - РИА Новости, 03.06.2022

Швейцария разрешила реэкспортировать военные запчасти на Украину

Швейцарские власти разрешили реэкспорт на Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных у Швейцарии, решив, что это не нарушает нейтралитет... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T23:16

2022-06-03T23:16

2022-06-03T23:16

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

швейцария

германия

ситуация в днр и лнр

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ЖЕНЕВА, 3 июн - РИА Новости. Швейцарские власти разрешили реэкспорт на Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных у Швейцарии, решив, что это не нарушает нейтралитет Берна, говорится в опубликованном в пятницу заявлении федерального совета страны.Ранее Швейцария отказывала Германии и Дании в отправке военной техники на Украину.Западные страны еще до начала российской спецоперации начали поставлять на Украину большое количество оружия, в том числе противотанковые ракеты. В последнее время поставляется также тяжелая техника, в частности танки, гаубицы, РСЗО.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации и ее цели будут достигнуты.

https://ria.ru/20220603/gumpomosch-1793053072.html

украина

швейцария

германия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, швейцария, германия, ситуация в днр и лнр