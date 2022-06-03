https://ria.ru/20220603/shosse-1792908915.html

На строительство дублера Пятницкого шоссе выделено девять миллиардов рублей

На строительство дублера Пятницкого шоссе выделено девять миллиардов рублей - РИА Новости, 03.06.2022

На строительство дублера Пятницкого шоссе выделено девять миллиардов рублей

Власти Московской области выделили 9 миллиардов рублей на проектирование и строительство дублера Пятницкого шоссе, чтобы обеспечить более комфортное... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:45

2022-06-03T14:45

2022-06-03T14:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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автомобильные дороги

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МОСКВА, 3 июн – РИА новости. Власти Московской области выделили 9 миллиардов рублей на проектирование и строительство дублера Пятницкого шоссе, чтобы обеспечить более комфортное транспортное сообщение для жителей Солнечногорского и Красногорского округов, сообщает пресс-служба облправительства.Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на проектирование и строительство, начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 миллиардов рублей."Из-за плотной жилой застройки существующее Пятницкое шоссе расширить невозможно, но будет построен дублёр протяжённостью порядка 5 километров. Чтобы ускорить реализацию проекта, на который из бюджета Московской области выделили 9 миллиардов рублей, будет заключен единый госконтракт на выполнение проектных и строительных работ. После проведения конкурсных процедур приступят к проектированию "нового" направления Пятницкого шоссе, завершить которое планируется в I квартале 2023 года. Окончание строительства дублера запланировано на 2025 год", – приводятся в сообщении слова Гержика.Кроме того, для улучшения транспортной ситуации в Солнечногорске и Красногорске планируется строительство ещё ряда объектов. Так, уже ведётся проектирование I этапа строительства и реконструкции участка автодороги "Пятницкое шоссе-Саврасово-М-10 "Россия" (выезд из Юрлова). Завершить проектирование планируется в III квартале 2022 года.Для обеспечения устойчивой транспортной связи Пятницкого шоссе и деревни Сабурово в Красногорске запланировано проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика на проектирование с последующим строительством автодороги "Пятницкое шоссе (новое направление) – Сабурово, а также реконструкцию двух автодорог в деревне Сабурово. Завершить строительство и реконструкцию автодорог в Сабурово планируется в 2024 году, в 2025 году построят выезд из Юрлова в городской округ Солнечногорск.Также продолжается реализация комплексного плана модернизации существующей дорожной сети в Путилкове, в рамках которого планируется построить автодорогу "Путилково-Пятницкое шоссе" и тоннель на Путилковском шоссе — эти объекты завершат в 2024-2025 годах, отмечается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220602/kottedzhi-1792520568.html

https://ria.ru/20220603/ekologiya-1792907338.html

московская область (подмосковье)

красногорск

солнечногорск

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, солнечногорск, автомобильные дороги