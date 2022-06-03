https://ria.ru/20220603/severodonetsk-1792825195.html

В Северодонецке продолжается зачистка завода "Азот" от украинских боевиков

В Северодонецке продолжается зачистка завода "Азот" от украинских боевиков - РИА Новости, 03.06.2022

В Северодонецке продолжается зачистка завода "Азот" от украинских боевиков

Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что на заводе "Азот" в Северодонецке продолжается зачистка от украинских боевиков. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:27

2022-06-03T11:27

2022-06-03T11:29

в мире

луганская народная республика

северодонецк

вооруженные силы рф

родион мирошник

михаил мизинцев

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что на заводе "Азот" в Северодонецке продолжается зачистка от украинских боевиков.В среду украинские боевики пытались остановить наступление ВС РФ и войск ДНР, взорвав на территории завода "Азот" цистерну с кислотой, в результате пострадали мирные жители, сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Как отмечал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима"."В Северодонецке зачищают застрявших на "Азоте"… Как сообщают местные жители, городская застройка Северодонецка союзными войсками контролируется полностью. Идет зачистка городских окраин и территории северодонецкого химического объединения "Азот". Особенности промзоны химзавода позволяют там найти бункеры и бомбоубежища, где можно еще спрятаться и совершать робкие попытки сопротивления", - сообщил Мирошник в своем Telegram-канале.По его словам, интенсивную зачистку промзоны сдерживает вероятность наличия у боевиков мирных граждан в качестве заложников и емкости с химическими веществами, которые хранятся на предприятии. Предприятие в больших объемах производило аммиак, селитру, метанол, уксусную кислоту."О том, что и где на этом заводе находится наши войска, знают подробно от его сотрудников, которые детально консультируют командование. Зачистка идет планово и методично, никакой второй "Азовстали" тут не будет", - пообещал Мирошник.По его оценке, у боевиков, "застрявших на "Азоте", особых перспектив, кроме как сдаться или быть ликвидированными, уже в ближайшее время нет".

https://ria.ru/20220602/kotel-1792719192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, северодонецк, вооруженные силы рф, родион мирошник, михаил мизинцев