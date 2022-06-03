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В Северодонецке продолжается зачистка завода "Азот" от украинских боевиков - РИА Новости, 03.06.2022
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В Северодонецке продолжается зачистка завода "Азот" от украинских боевиков
В Северодонецке продолжается зачистка завода "Азот" от украинских боевиков - РИА Новости, 03.06.2022
В Северодонецке продолжается зачистка завода "Азот" от украинских боевиков
Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что на заводе "Азот" в Северодонецке продолжается зачистка от украинских боевиков. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:27
2022-06-03T11:29
в мире
луганская народная республика
северодонецк
вооруженные силы рф
родион мирошник
михаил мизинцев
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что на заводе "Азот" в Северодонецке продолжается зачистка от украинских боевиков.В среду украинские боевики пытались остановить наступление ВС РФ и войск ДНР, взорвав на территории завода "Азот" цистерну с кислотой, в результате пострадали мирные жители, сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Как отмечал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима"."В Северодонецке зачищают застрявших на "Азоте"… Как сообщают местные жители, городская застройка Северодонецка союзными войсками контролируется полностью. Идет зачистка городских окраин и территории северодонецкого химического объединения "Азот". Особенности промзоны химзавода позволяют там найти бункеры и бомбоубежища, где можно еще спрятаться и совершать робкие попытки сопротивления", - сообщил Мирошник в своем Telegram-канале.По его словам, интенсивную зачистку промзоны сдерживает вероятность наличия у боевиков мирных граждан в качестве заложников и емкости с химическими веществами, которые хранятся на предприятии. Предприятие в больших объемах производило аммиак, селитру, метанол, уксусную кислоту."О том, что и где на этом заводе находится наши войска, знают подробно от его сотрудников, которые детально консультируют командование. Зачистка идет планово и методично, никакой второй "Азовстали" тут не будет", - пообещал Мирошник.По его оценке, у боевиков, "застрявших на "Азоте", особых перспектив, кроме как сдаться или быть ликвидированными, уже в ближайшее время нет".
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в мире, луганская народная республика, северодонецк, вооруженные силы рф, родион мирошник, михаил мизинцев
11:27 03.06.2022 (обновлено: 11:29 03.06.2022)
 
В Северодонецке продолжается зачистка завода "Азот" от украинских боевиков

Посол ЛНР в России Мирошник: на заводе "Азот" в Северодонецке идет зачистка от боевиков

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что на заводе "Азот" в Северодонецке продолжается зачистка от украинских боевиков.
В среду украинские боевики пытались остановить наступление ВС РФ и войск ДНР, взорвав на территории завода "Азот" цистерну с кислотой, в результате пострадали мирные жители, сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Как отмечал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима".
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Северодонецке зачищают застрявших на "Азоте"… Как сообщают местные жители, городская застройка Северодонецка союзными войсками контролируется полностью. Идет зачистка городских окраин и территории северодонецкого химического объединения "Азот". Особенности промзоны химзавода позволяют там найти бункеры и бомбоубежища, где можно еще спрятаться и совершать робкие попытки сопротивления", - сообщил Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, интенсивную зачистку промзоны сдерживает вероятность наличия у боевиков мирных граждан в качестве заложников и емкости с химическими веществами, которые хранятся на предприятии. Предприятие в больших объемах производило аммиак, селитру, метанол, уксусную кислоту.
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"О том, что и где на этом заводе находится наши войска, знают подробно от его сотрудников, которые детально консультируют командование. Зачистка идет планово и методично, никакой второй "Азовстали" тут не будет", - пообещал Мирошник.
По его оценке, у боевиков, "застрявших на "Азоте", особых перспектив, кроме как сдаться или быть ликвидированными, уже в ближайшее время нет".
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкВооруженные силы РФРодион МирошникМихаил Мизинцев
 
 
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