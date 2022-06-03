11:27 03.06.2022 (обновлено: 11:29 03.06.2022)
В Северодонецке продолжается зачистка завода "Азот" от украинских боевиков
Посол ЛНР в России Мирошник: на заводе "Азот" в Северодонецке идет зачистка от боевиков
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что на заводе "Азот" в Северодонецке продолжается зачистка от украинских боевиков.
В среду украинские боевики пытались остановить наступление ВС РФ и войск ДНР, взорвав на территории завода "Азот" цистерну с кислотой, в результате пострадали мирные жители, сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Как отмечал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима".
"В Северодонецке зачищают застрявших на "Азоте"… Как сообщают местные жители, городская застройка Северодонецка союзными войсками контролируется полностью. Идет зачистка городских окраин и территории северодонецкого химического объединения "Азот". Особенности промзоны химзавода позволяют там найти бункеры и бомбоубежища, где можно еще спрятаться и совершать робкие попытки сопротивления", - сообщил Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, интенсивную зачистку промзоны сдерживает вероятность наличия у боевиков мирных граждан в качестве заложников и емкости с химическими веществами, которые хранятся на предприятии. Предприятие в больших объемах производило аммиак, селитру, метанол, уксусную кислоту.
"О том, что и где на этом заводе находится наши войска, знают подробно от его сотрудников, которые детально консультируют командование. Зачистка идет планово и методично, никакой второй "Азовстали" тут не будет", - пообещал Мирошник.
По его оценке, у боевиков, "застрявших на "Азоте", особых перспектив, кроме как сдаться или быть ликвидированными, уже в ближайшее время нет".