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Сессия "ЕАЭС – новое качество интеграции" пройдет в рамках ПМЭФ

Сессия "ЕАЭС – новое качество интеграции" пройдет в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2022

Сессия "ЕАЭС – новое качество интеграции" пройдет в рамках ПМЭФ

В рамках деловой программы юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума состоится сессия "ЕАЭС – новое качество интеграции", на которой... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:44

2022-06-03T12:44

2022-06-03T12:44

пресс-релизы

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МОСКВА, 3 июн – Фонд "Росконгресс". В рамках деловой программы юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума состоится сессия "ЕАЭС – новое качество интеграции", на которой эксперты обсудят роль и перспективы евразийской интеграции.Евразийский экономический союз успешно проходит через глобальные испытания, в том числе имеющие неэкономическую природу, обеспечивая для государств – членов ЕАЭС устойчивое экономическое развитие.Своевременным и дальновидным шагом стало принятие главами государств-членов Стратегия-2025, реализация которой в условиях сегодняшней значительной турбулентности мировой экономики не только является стабилизирующей основой развития, но и несет в себе потенциал интеграционного прорыва. Реализуется политика, направленная на развитие инноваций, открываются новые совместные отрасли и рынки ЕАЭС, происходит цифровая трансформация основных секторов экономики, процессов управления, развитие инфраструктуры."Задача Евразийского экономического союза – создание условий для комплексной технологической трансформации экономик государств – членов и обеспечение "евразийской самодостаточности". Мы планируем сосредоточить усилия на вопросах импортозамещения и промышленной кооперации, а также будем выстраивать взаимовыгодное сотрудничество со стабильными международными партнерами", – подчеркнул председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.Участники встречи обсудят пути создания трансъевразийских корпораций, роль евразийской интеграции в достижении социального прогресса, образ ЕАЭС в новой системе глобальных экономических отношений.Все оперативные новости о подготовке ПМЭФ-2022 - в официальных соцсетях форума.Telegram:ВК:Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы