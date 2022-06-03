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Межгосударственные отношения России и Сенегала

Межгосударственные отношения России и Сенегала - РИА Новости, 03.06.2022

Межгосударственные отношения России и Сенегала

Дипломатические отношения между СССР и Республикой Сенегал установлены 14 июня 1962 года. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T04:00

2022-06-03T04:00

2022-06-03T04:00

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Дипломатические отношения между СССР и Республикой Сенегал установлены 14 июня 1962 года.Политические связи носят стабильный характер. В марте 2013 года президент России Владимир Путин и президент Сенегала Маки Салл приняли участие в форуме БРИКС – Африка в Дурбане (ЮАР).В сентябре 2013 года президент Сенегала Маки Салл посетил Россию, где в качестве председателя "Нового партнерства для развития Африки" участвовал в саммите "Группы двадцати" в Санкт-Петербурге. 20 июня 2018 года состоялась краткая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Сенегала Маки Саллом, находившемся в России для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу. 23-24 октября 2019 года делегация Сенегала во главе с президентом Маки Саллом приняла участие в работе экономического форума и саммита "Россия – Африка" в Сочи.9 марта 2022 года состоялся телефонный разговор лидеров России и Сенегала. В сентябре 2007 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Сенегал с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с государственным министром, министром иностранных дел Сенегала Шейхом Тидианом Гадио, состоялись беседы с президентом Сенегала Абдулаем Вадом и премьер-министром страны Шейхом Хаджибу Сумаре. В марте 2008 года Сергей Лавров находился в Дакаре для участия в 11-м саммите Организации Исламская конференция.В феврале 2011 года Москву с рабочим визитом посетила делегация Сенегала во главе с министром иностранных дел Мадике Ниангом. Состоялась его встреча с Сергеем Лавровым, были подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыболовства и межведомственный меморандум о взаимопонимании между министерствами культуры.1 октября 2015 года в Нью-Йорке (США) "на полях" 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел и сенегальцев за рубежом Манкёром Ндяем. 17 апреля 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел и сенегальцев за рубежом Манкёром Ндяем, находившимся в Москве с рабочим визитом. В ходе этого визита сенегальская делегация во главе с Ндяем также провела встречи в Министерстве промышленности и торговли РФ, Федеральном агентстве по рыболовству РФ и в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ. 3 мая 2017 года в рамках рабочей поездки в Дакар специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов был принят премьер-министром Сенегала Махаммедом Дионном. В феврале 2022 года Москву с рабочими визитом посетил министр инфраструктуры, наземного транспорта и доступа к территориям Сенегала Мансур Фай. Состоялась встреча с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, в ходе которой обсуждались возможности по реализации потенциальных энергетических проектов, в частности, по участию российских компаний в развитии отрасли возобновляемой энергетики на территории Сенегала. В ходе визита Мансур Фай также встретился со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы дальнейшего наращивания российско-сенегальского взаимовыгодного сотрудничества с акцентом на расширение двусторонних деловых контактов, реализацию новых совместных проектов в топливно-энергетическом комплексе, строительстве объектов инфраструктуры, наукоемком производстве. Двустороннее экономическое сотрудничество России и Сенегала отмечено совместными проектами в таких отраслях, как геологоразведка, в частности, минеральных ресурсов, рыболовство, энергетика, инвестиции в сельское хозяйство, инфраструктурные проекты. Отмечен взаимный интерес в военно-техническом взаимодействии. По данным ФТС РФ, товарооборот России и Сенегала по итогам 2021 года составил 1,6 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 1,22 миллиарда долларов и импорт – 3,5 миллиона долларов. Основу российского экспорта составляют топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, злаки, удобрения, бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги или картона, черные металлы и др. Импорт в основном представлен овощами, фруктами, орехами, съедобными корнеплодами и клубнеплодами, а также медью и изделиями из нее.Важным направлением является взаимодействие в области рыболовства. В 2011 году была создана Российско-Сенегальская смешанная комиссия по рыболовству. Вторая сессия комиссии прошла в 2016 году в Москве. Осуществляется взаимодействие в гуманитарной сфере, в частности, подготовка национальных кадров для Сенегала в российских высших учебных заведениях. Всего в советских и российских вузах было подготовлено более 700 сенегальских специалистов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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