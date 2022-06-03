https://ria.ru/20220603/sberbank-1793003019.html
В Сбербанке рассказали о ежедневных хакерских атаках
В Сбербанке рассказали о ежедневных хакерских атаках - РИА Новости, 03.06.2022
В Сбербанке рассказали о ежедневных хакерских атаках
Сбербанк продолжает подвергаться хакерским атакам, в сутки в среднем совершается от трех до пяти атак, заявил журналистам зампред правления банка Станислав... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:54
2022-06-03T17:54
2022-06-03T17:54
россия
экономика
сбербанк россии
украина
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк продолжает подвергаться хакерским атакам, в сутки в среднем совершается от трех до пяти атак, заявил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов."Атаки идут каждый день. Сейчас в среднем в сутки Сбербанк выдерживает три-пять атак, они идут ежедневно", - сказал он в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".В то же время интенсивность атак снизилась: в марте и апреле на банк совершалось несколько десятков мощных кибератак в день."Во второй половине мая интенсивность DDos-атак снизилась. Но мы фиксируем ежедневно сканирование нашего периметра - специальными средствами киберразведки злоумышленники сканируют непрерывно весь периметр, все внешние сервисы Сбербанка. Мы это видим, поэтому предпринимаем все усилия, чтобы обеспечить надежность работы всех наших систем", - добавил Кузнецов.Сбербанк в мае сообщил, что с момента начала военной операции России на Украине находится под непрерывными кибератаками и 6 мая отразил самую мощную DDos-атаку в своей истории.
https://ria.ru/20220602/sberbank-1792592024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, сбербанк россии, украина, технологии
В Сбербанке рассказали о ежедневных хакерских атаках
Зампред правления Сбербанка Кузнецов: банк продолжает подвергаться хакерским атакам
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк продолжает подвергаться хакерским атакам, в сутки в среднем совершается от трех до пяти атак, заявил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Атаки идут каждый день. Сейчас в среднем в сутки Сбербанк
выдерживает три-пять атак, они идут ежедневно", - сказал он в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
В то же время интенсивность атак снизилась: в марте и апреле на банк совершалось несколько десятков мощных кибератак в день.
"Во второй половине мая интенсивность DDos-атак снизилась. Но мы фиксируем ежедневно сканирование нашего периметра - специальными средствами киберразведки злоумышленники сканируют непрерывно весь периметр, все внешние сервисы Сбербанка. Мы это видим, поэтому предпринимаем все усилия, чтобы обеспечить надежность работы всех наших систем", - добавил Кузнецов.
Сбербанк в мае сообщил, что с момента начала военной операции России
на Украине
находится под непрерывными кибератаками и 6 мая отразил самую мощную DDos-атаку в своей истории.