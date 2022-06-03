https://ria.ru/20220603/sberbank-1793003019.html

В Сбербанке рассказали о ежедневных хакерских атаках

В Сбербанке рассказали о ежедневных хакерских атаках - РИА Новости, 03.06.2022

В Сбербанке рассказали о ежедневных хакерских атаках

Сбербанк продолжает подвергаться хакерским атакам, в сутки в среднем совершается от трех до пяти атак, заявил журналистам зампред правления банка Станислав... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:54

2022-06-03T17:54

2022-06-03T17:54

россия

экономика

сбербанк россии

украина

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк продолжает подвергаться хакерским атакам, в сутки в среднем совершается от трех до пяти атак, заявил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов."Атаки идут каждый день. Сейчас в среднем в сутки Сбербанк выдерживает три-пять атак, они идут ежедневно", - сказал он в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".В то же время интенсивность атак снизилась: в марте и апреле на банк совершалось несколько десятков мощных кибератак в день."Во второй половине мая интенсивность DDos-атак снизилась. Но мы фиксируем ежедневно сканирование нашего периметра - специальными средствами киберразведки злоумышленники сканируют непрерывно весь периметр, все внешние сервисы Сбербанка. Мы это видим, поэтому предпринимаем все усилия, чтобы обеспечить надежность работы всех наших систем", - добавил Кузнецов.Сбербанк в мае сообщил, что с момента начала военной операции России на Украине находится под непрерывными кибератаками и 6 мая отразил самую мощную DDos-атаку в своей истории.

https://ria.ru/20220602/sberbank-1792592024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, сбербанк россии, украина, технологии