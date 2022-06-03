https://ria.ru/20220603/saur-mogila-1792923760.html

РВИО пообещало помочь восстановить Саур-Могилу "по высшему разряду"

РВИО пообещало помочь восстановить Саур-Могилу "по высшему разряду" - РИА Новости, 03.06.2022

РВИО пообещало помочь восстановить Саур-Могилу "по высшему разряду"

Мемориальный комплекс Саур-Могила в память о воинах Красной армии, погибших в 1943 году при освобождении Донбасса от гитлеровцев, практически разрушенный... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:24

2022-06-03T15:24

2022-06-03T15:24

специальная военная операция на украине

в мире

российское военно-историческое общество (рвио)

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мемориальный комплекс Саур-Могила в память о воинах Красной армии, погибших в 1943 году при освобождении Донбасса от гитлеровцев, практически разрушенный украинскими неонацистами в ходе карательной операции в 2014 году, надо восстановить "по высшему разряду", заявил заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.В Донецке состоялась встреча Овсиенко с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, вице-премьером ДНР Владимиром Антоновым и активом представительства РВИО в ДНР, сообщила пресс-служба РВИО. Ключевой темой стало обсуждение восстановительных работ на мемориале Саур-Могила. Пушилин выразил надежду на скорое восстановление мемориала, чтобы Саур-Могила стала центром торжеств по случаю годовщины освобождения Донбасса от немцев."Восстанавливать будем из лучших материалов, там не может быть халтуры, это святое место. Там все должно быть по высшему разряду. Возрождение мемориала Саур-Могила является действительно общероссийски важным проектом. Он будет максимально деликатно сохранен и возрожден в первоначальном виде. Там не нужен другой памятник, там нужен этот памятник", - сказал Овсиенко, слова которого приведены в сообщении.Овсиенко побывал на мемориале и лично проверил ход работ, исполнение графика, а также провел совещание с реставраторами и специалистами военно-строительного комплекса министерства обороны РФ.Курган Саур-Могила близ Донецка стал одним из символов борьбы советского народа с нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Вокруг Саур-Могилы в 1943 году шли тяжелые бои Красной армии с отборными дивизиями СС, которые были разгромлены и отброшены с донбасской земли. Мемориал, установленный на кургане Саур-Могила в районе города Снежное, открыли 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура Советского солдата (в 1975 году у его подножия был зажжен Вечный огонь). К вершине кургана поднимались широкая лестница, слева от которой располагалась надпись: "Берегите, берегите, берегите мир!".Ранее было принято решение восстановить из сохранившихся элементов все исторические рельефы мемориала, а также изготовить три новых рельефа, посвященные событиям 2014-2022 годов. Основой в части технических решений стала проектно-сметная документация, разработанная ДНР.

https://ria.ru/20220601/mariupol-1792310279.html

https://ria.ru/20220328/obeschanie-1780581018.html

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Кирилл Волков

в мире, российское военно-историческое общество (рвио), россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр