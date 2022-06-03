https://ria.ru/20220603/satanizm-1792956737.html

Козья Морда. Сатанизм и оккультизм стали идеологией украинских нацбатов

Козья Морда. Сатанизм и оккультизм стали идеологией украинских нацбатов - РИА Новости, 04.06.2022

Козья Морда. Сатанизм и оккультизм стали идеологией украинских нацбатов

Следы исповедования украинскими нацбатами оккультизма и сатанизма начали находить не в 2022 году, а гораздо раньше. Но основные свидетельства открываются сейчас, на каждой освобожденной территории. Кем же были эти нелюди, державшие в ужасе население Донбасса? Почему их война буквально — дьявольская? Мы поговорили с военкорами и экспертом.

2022-06-03T19:57

2022-06-03T19:57

2022-06-04T08:01

донбасс. геноцид. 2014-2022

батальон "азов"

нацификация

геноцид в донбассе

андрей билецкий

роман коваль

сергей аксенов (политик)

донбасс

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Александр Егорцев,специальный корреспондент телеканала "Спас"Инфернальные находкиКонец марта — начало апреля 2022 года. Это была уже третья с начала СВО командировка в Донбасс. Накануне в сетях появилось видео обнаружения на месте, где ранее стояли ВСУ, неких оккультных и сатанинских атрибутов. Безусловно, кадры любительской съемки нас заинтересовали, но были большие сомнения относительно их подлинности. А вдруг это инсценировка, фейк? Пока не будет найден автор видео или не появятся подтверждающие свидетельства, решили в передачах об этом не говорить.Спустя неделю, вечером 7 апреля, объезжая вдоль линии соприкосновения ряд подразделений ДНР, на трассе Горловка — Ясиноватая познакомились с разведчиками. Рассказывая об освобожденном селе Верхнеторецком, один из них упомянул о какой-то "бесовщине" и "чертеняке", оставшихся от ВСУ. Слово за слово, оказалось, что именно наши разведчики как раз и обнаружили то самое капище сатанистов, а на камеру его снял и выложил запись в интернет их командир. Вот это сюрприз, на ловца и зверь!— Да, коврик с козьей мордой, подсвечники, маска какая-то чертенячья. Эта гадость там, наверное, до сих пор валяется. — Разведчик обещает проверить, на месте ли инфернальные находки. – Сейчас уже темно, вам тем более если снимать, то опасно, там рядом линия фронта, свет нельзя зажигать. Мы туда сами сходим, посмотрим: если никто не забрал, отзвонимся — приедете, проведем вас, только посветлу.— Да кто там это заберет?! — перебивает другой. — Из наших к этой дряни даже руками никто не прикасался, неприятно как-то.Несколько дней ждем звонка, в тех местах со связью и так туго, а если на линии фронта, то и вовсе. Наконец долгожданный звонок: "Приезжайте сегодня, встретим вас там же, на трассе".Не увидишь – не поверишь12 апреля. Свернув с трассы, вслед за машиной сопровождения петляем среди развалин, оставшихся после боев. Старательно объезжая воронки и поваленные столбы, лишь бы не пробить на осколках покрышки, что обычное дело в зоне боевых действий. В Верхнеторецком на улице и во дворах ни души. В асфальте торчит хвост от мины, кажется, приехали.Чтобы не засекли с беспилотников, машины загоняем в уцелевший гараж. Дальше пешком, вдоль разбитых заборов, мимо прудика. Военнослужащий ДНР заводит в очередной двор на склоне холма. Под навесом на захламленном столе те самые находки. Маска из какого-то метала, изображающая дьявола.Рядом два оригинальных подсвечника, выполненных в форме отрубленной руки с длинными черными ногтями. На одной руке на пальце перстень с красным камнем. Под столом на табуретке квадратный коврик с изображением козьей морды и вписанной в нее пентаграммы. Тут же валяется игрушечный солдатик с оторванной ногой, солдатик подвешен на веревку, обмотанную вокруг горла, — это уже сильно смахивает на культ вуду, где магические ритуалы проводятся с куклами, изображающими противника или врага.— Давно вы это здесь нашли?— А вот недели полторы назад, когда выбили их отсюда, — разведчик, найдя металлический прут, брезгливо разгребает хлам на столе, с опаской касаясь прутом маски и подсвечника. — Мы сами к этой бесовщине даже не притрагиваемся, поймите нас правильно, не из суеверного страха, конечно, но погано здесь как-то.— А кто здесь раньше стоял?— И ВСУ, и "Правый сектор"*. На двери, видите, выцарапано: "58 бат", 58 батальон. Но когда это было? По словам местных, последними здесь стояли правосеки и над крышей торчал флаг "Правого сектора"*.— А вы сами-то, когда это обнаружили, были удивлены?— Честно? Если бы мне кто раньше о таком рассказал, я бы не поверил, думал, что такое только в фильмах-ужастиках бывает. А когда это сам увидел…Командир разведчиков, который и обнаружил капище, советуется с нами, что с этим дальше делать, с какой-то надеждой спрашивает:— Может сжечь это всё? А то еще какой-нибудь полудурок найдется, заберет себе. Да и моим бойцам как-то не очень от сознания того, что рядом эта бесовщина находится.— Да, лучше сжечь. Доски есть, нужно костер развести.За землю или за веру?Через полчаса сатанинские атрибуты — и коврик с козьей мордой, и подсвечники – благополучно сгорели в костре. Только "чертенячья" маска из металла всё никак не хотела гореть и плавиться, лишь источала едкое синие пламя. Уничтожив сатанинское капище, разведчики как будто вздохнули с облегчением. Им снова к линии фронта, нам – обратно в Донецк.Один из разведчиков срывает с плеча шеврон, нам на память. На шевроне с названием подразделения по кругу две надписи: "Помилуй Бог", а снизу — "Солдат не разбойник". Провожая нас, командир добавляет:— Вот теперь уже и не поймешь, за что эта война. За землю, за ресурсы или за веру?..Но на этом история с сатанинскими штучками не закончится. Вскоре появятся сообщения о новых подобных находках, уже в других местах. Одно из сатанинских капищ обнаружат под Мариуполем, другое за сотню километров, где-то на луганском направлении. Но самые интересные открытия преподнесет "Азовсталь", когда оставшиеся боевики "Азова" начнут сдаваться в плен. Фото- и видеосъемка зафиксируют на их крепких и явно не изможденных голодом телесах весьма любопытные татуировки. Помимо откровенно фашистской символики на спинах некоторых украинских военных окажутся татуировки с огромными козьими мордами — точно такими же, как мы обнаружили на коврике в Верхнеторецком.Изуверство как оно естьЧто ж, это многое может объяснить. Возможно, именно подпитка сатанизмом помогала бойцам "Азова" подавлять в себе человеческие эмоции — жалость, сострадание, не говоря уж о муках совести. Когда прятались в Мариуполе за спины детей, когда стреляли в спину мирным жителям, пытавшимся покинуть город по зеленому коридору. И пусть только мне попробуют возразить, мол, не было такого, мол, это все российская пропаганда. Я сам разговаривал с жителями Мариуполя, навещал в Республиканском травматологическом центре раненных детей и их родителей, которых спасли военнослужащие ДНР, а затем выхаживали донецкие хирурги. Эти дети и родители нам в подробностях рассказали, как пытались вырваться из мариупольского ада, кто и откуда стрелял им в спину…Когда Мариуполь был полностью освобожден и в плен сдались последние из боевиков, мы поинтересовались у Александра Сергеевича Ходаковского, командира батальона "Восток", приходилось ли ему встречать на украинских военнопленных такие же татуировки с сатанинской символикой и козьей мордой.— Да, мы видели, и камеры фокусировали внимание на этих татуировках. Не просто же Гитлер выбирал такие направления, как евгеника, очень сильно был развит оккультизм в нацистской Германии. И здесь мы видим достойных наследников. То, что они делают, не совместимо с верой христианской и православием. Это изуверство. Нужно отречься от христианства, от всего того, что носили в себе их родители, предать это – и все пазлы сложатся в картину. Конечно, это откровенная бесовщина. Но, честно говоря, я их сильно не осматривал, у меня была другая задача — чтобы в этих татуировках было побольше дырок, прости Господи.Андрей Казаков, Военный корреспондент РИА НовостиВселенная сатаныС кем мы имеем дело здесь и сейчас — в Малороссии и Новороссии? Говорят, с националистами, укрофашистами, бандеровцами и прочими "азовцами" да "айдаровцами". Ну допустим. Но все это просто термины и ярлыки. А что за ними скрывается? Кто они такие? Кто эти люди, прикрывающиеся мирными жителями? Кто держал мариупольцев в заложниках на "Азовстали"? Кто обустраивает позиции в квартирах мирных граждан? Кто бьет на себе такие татуировки, что воображения сценаристов вселенной "Марвел" не хватит, чтоб угадать, чем закончится рука и кто будет на спине?За три месяца на Донбассе насмотреться можно всякого. А дьявол, как известно, в деталях. И в мелочах.В марте шли по свежеосвобожденной тогда Волновахе. Картинка была жуткая. Но в этой жути была своя логика и ясность. То есть все вокруг укладывалось в страшную военную реальность: пожженная техника, оторванная рука, "голосующая" из оторванной же башни танка, зеленые контейнеры с надписью NLAW, которыми завалены все местные дворы, да мешки с песком в окнах и следы от пуль и осколков на домах.А еще позиции, оборудованные в них же, в жилых помещениях. Стол, диван, опрокинутый шкаф, детские вещи, порванные обои… Как-будто кто-то очень бурно отметил день рождения, пока родители были на даче… Стоп. Пентаграмма, нарисованная баллончиком на стене в гостиной? У лучей оккультные символы? И это — на боевых позициях?! То есть те, кто их оборудовал, нашли время, чтоб начертать сатанинский символ на стене?25 апреля заходим на базу нацбата "Азов" в Мариуполе, что близ 61 городской школы. Отсюда рукой подать до "Азовстали". Там тогда еще очень активно громыхало. А в казарме, где по уставу вообще не может быть ничего лишнего, на стене перед нами предстает нечто жуткое — целый сатанинский алтарь.И офицеры это допустили? Значит, оно здесь лишним не было? От перевернутых пентаграм, Вельзевулов, Бафометов да Люциферов — в глазах рябит. А ведь тут учатся дети. Ну как дети, рекрут номер 97, в скобках указано ФИО. Вполне себе ребенок. Хотя он еще и "отличник боевой и политической подготовки" на нынешней Украине.В личном деле, валяющемся тут же, его файл. На фото он спокоен и гладко выбрит. Обнажен по пояс. А вместо имени, а оно у него стыдливо убрано в скобки — личный номер "97". И табличку с ним он держит перед собой гордо.Ритуалы по уставуНа азовской базе мы взяли и другую литературу. Книга "Философия силы" с гербом, гранатометом, автоматом и арийским орлом с укротризубом на обложке. Автор Роман Коваль. Наци-писатель и кавалер ордена “Солидарность” от “Правого сектора”*. Книжка выпущена в 2016-м и рекомендована к изучению в средних и высших учебных заведениях министерства обороны, внутренних дел национальной гвардии и полиции.Каждый сам выбирал себе божество для поклонения и служил ему — пестуя в себе определенный набор качеств и устанавливая для себя определенные рамки допустимого и недопустимого. Ровно как сейчас это решает азовец — в рамках своего календаря, своего языческого капища, своих героев, своих книг и своей вселенной.Но учителя в высоких штабных кабинетах воспринимают все очень серьезно. В главе "Полевые уставы" краткого руководства офицера управления есть таблица с пометкой "только для служебного пользования ОЗСП "Азов". Так вот, полевой устав по "религиозной поддержке" в этом перечне проходит под номером FM 1-05.Путь в никудаНачало мая. Движемся по заводу имени Ильича. Идем максимально осторожно. Он еще не зачищен — ни от мин, ни от азовцев. За паленной, еще дымящейся украинской САУ видим позицию. Осторожно осматриваем. Между БК и надъеденными сухпаями валяется книга. Автор Евстахий Заначевский. Называется "Влюбленные в жизнь, женаты на смерти". На обложке эсэсовцы. Посвящена славному боевому пути дивизии СС "Галичина". Это "рекруты №97" читают на позициях во время отдыха.Кстати, СС и вообще гитлеровский рейх тоже неровно дышали к оккультизму и язычеству. Фюрер любил, когда его сравнивали с Зигфридом. Песнь о Нибелунгах, как и весь древнегерманский и скандинавский эпос, — прямой аналог языческой древнеславянской романтики, как ее воспринимают украинцы из "Азова". Не надо думать. С нами тот, кто все за нас решит. Кто это? Ярило? Локи? Фенрир? Перун? Люцифер? Фюрер? Кстати, его "Майн кампф" тоже была на азовском капище в Мариуполе.Заигрывая с пентаграммой, надо понимать, кто с кем заигрывает — ты с ней или она с тобой. А итог всегда один, и он печален.База, идеологическая и законодательнаяО том, что сатанистские ритуалы и убеждения стали идеологической базой для многих нацбатов, говорят давно, но есть ощущение, что недооценивают влияния этих "сказок" на поступки, методы ведения войны и психическое состояние молодых украинцев.В мае 2017 года депутат Верховной рады Андрей Билецкий потребовал от украинских властей зарегистрировать в Киеве общину язычников "Родобожие", поклоняющихся богам Сварогу, Перуну и Велесу. На тот момент Билецкий только что покинул пост командира полка "Азов" ради законотворчества. Как раз о своих однополчанах, пусть и бывших, Билецкий и радел. Уже тогда не было секретом, что в рядах "Азова" полно язычников.О засилии сатанизма в нацбатах сообщал глава Крыма Сергей Аксенов."Мы понимаем, что в лице этого режима имеем дело не только с антирусской, но и с антихристианской силой. Проще говоря, с сатанистами. Нацизм, язычество, оккультизм и сатанизм всегда шли рука об руку — так было в Третьем рейхе, так сегодня происходит на Украине", — писал Аксенов в своем телеграм-канале.Это можно было бы списать на “прокремлевскую пропаганду”, но вот что рассказывает нам Financial Times."По словам Алекса Ковжуна, киевского консультанта, который помогал разрабатывать политическую программу “Национального корпуса” (ультраправая политическая партия в Украине, основанная в 2016 году Андреем Билецким — прим. ред.), "Азов" состоял из футбольных хулиганов и людей с военным опытом. У некоторых были "сомнительные татуировки", такие как черное солнце и вольфсангель, которые использовались нацистами и которые теперь некоторые члены батальона считают языческими символами".Об оккультизме на языке пресс-релизаЛетом 2017 года под Донецком бойцы "Азова" обустроили святилище Перуна. Так сказать, для поддержания боевого духа. "После торжественного построения на базе Урзуф состоялся обряд создания святилища Перуна. Каждое подразделение предоставило для обряда кинжалы, установленные по кругу у Перуна. На этом сакральном месте будет проходить освящение оружия перед боевыми задачами", – это из официального пресс-релиза "Азова". Создание и обустройство капищ было обычной практикой идеологов нацбатов. Иногда в них проводили и ритуальный обряд кровопускания.Тела "азовцев", "айдаровцев", "правосеков" испещрены татуировками с нацистской символикой, эмблемами штурмовых дивизий СС, изображениями фашистских преступников, их человеконенавистническими лозунгами, а также сатанинскими и расистскими знаками.К чему приводит заигрывание с дьяволомИзвестный сектовед и деструктолог протоиерей Александр Новопашин не первый год изучает взаимосвязь нацистских движений, оккультизма и сатанизма, в том числе и в украинских национальных батальонах. “Считающие себя сатанистами нацбатовцы мало отличаются от приверженцев оккультизма или неоязычества. Люди в этих сообществах легко перетекают из одного в другое”, — так он объяснил РИА Новости тождественность этих течений.По его словам, неонацистко-сатанистские движения не изобретение 21-го века. По мнению эксперта, приверженность этому культу прямым образом воздействует на методы ведения войны: “Для сатаниста нет никаких ограничений. Ни в отношении пленных, ни в отношении мирного населения, ни даже в отношении так называемых побратимов. В основе – служение злу и пролитие человеческой жертвенной крови. Никаких моральных ограничений, никаких нравственных тормозов. Все можно, потому что единственное, что представляет ценность, — воля делающего. Чужая жизнь по сравнению с этим не представляет вообще никакой ценности. В пике — даже своя, как у "колумбайнеров" (Запрещенная в России террористическая организация). Но таких мало. Свою шкуру они по большей части ценят”.Протоиерей Александр Новопашин считает, что на основании вовлеченности в оккультизм и сатанизм огромного числа воюющих на стороне официального Киева можно сделать и определенные прогнозы на исход сегодняшнего кризиса: "У сатанистов есть стремление владычествовать над другими. Их цель — повязать всех общим преступлением и общей кровью. Причем устроено все так, что вчерашние убийцы сами потом становятся жертвами. Они уничтожают друг друга, это неизбежно. Как говорили древние, malum se ipsum devorat — “зло пожирает само себя”. А длительное существование такого войска (и государства) невозможно, так как сборище эгоистов рано или поздно переполнят конфликты, и они сами начнут пожирать себя изнутри. Собственно, это и наблюдаем".* Запрещенная в Российской Федерации организация

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Языческие обряды "азовцев" Капище языческого бога Перуна. установленное военнослужащими батальона "Азов". Донецкая область, 2017 год. 2022-06-03T19:57 true PT0M41S

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