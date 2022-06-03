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СМИ: в МИД Японии вызвали группу саперов из-за подозрительной посылки - РИА Новости, 03.06.2022
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СМИ: в МИД Японии вызвали группу саперов из-за подозрительной посылки
СМИ: в МИД Японии вызвали группу саперов из-за подозрительной посылки - РИА Новости, 03.06.2022
СМИ: в МИД Японии вызвали группу саперов из-за подозрительной посылки
Группа саперов полиции Токио была вызвана в МИД Японии после того, как на адрес ведомства пришла подозрительная посылка, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T06:58
2022-06-03T07:58
в мире
япония
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ТОКИО, 3 июн – РИА Новости. Группа саперов полиции Токио была вызвана в МИД Японии после того, как на адрес ведомства пришла подозрительная посылка, сообщило агентство Киодо.В посылке находилась пластиковая бутылка с открытой крышкой и "нечто, похожее на дымовую шашку". Посылка была адресована "всем сотрудникам", на ней были также указаны адрес и имя отправителя.Согласно информации телекомпании TBS, при осмотре посылки сработали приборы, выявляющие взрывоопасные вещества.Полиция ведет расследование.
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в мире, япония
06:58 03.06.2022 (обновлено: 07:58 03.06.2022)
 
СМИ: в МИД Японии вызвали группу саперов из-за подозрительной посылки

KYODO: в МИД Японии вызвали группу саперов полиции из-за подозрительной посылки

© Фото : Rs1421Здание МИД Японии
Здание МИД Японии - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : Rs1421
Здание МИД Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 июн – РИА Новости. Группа саперов полиции Токио была вызвана в МИД Японии после того, как на адрес ведомства пришла подозрительная посылка, сообщило агентство Киодо.
В посылке находилась пластиковая бутылка с открытой крышкой и "нечто, похожее на дымовую шашку". Посылка была адресована "всем сотрудникам", на ней были также указаны адрес и имя отправителя.
Согласно информации телекомпании TBS, при осмотре посылки сработали приборы, выявляющие взрывоопасные вещества.
Полиция ведет расследование.
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