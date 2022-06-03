https://ria.ru/20220603/sapery-1792776446.html

СМИ: в МИД Японии вызвали группу саперов из-за подозрительной посылки

СМИ: в МИД Японии вызвали группу саперов из-за подозрительной посылки - РИА Новости, 03.06.2022

СМИ: в МИД Японии вызвали группу саперов из-за подозрительной посылки

Группа саперов полиции Токио была вызвана в МИД Японии после того, как на адрес ведомства пришла подозрительная посылка, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T06:58

2022-06-03T06:58

2022-06-03T07:58

в мире

япония

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ТОКИО, 3 июн – РИА Новости. Группа саперов полиции Токио была вызвана в МИД Японии после того, как на адрес ведомства пришла подозрительная посылка, сообщило агентство Киодо.В посылке находилась пластиковая бутылка с открытой крышкой и "нечто, похожее на дымовую шашку". Посылка была адресована "всем сотрудникам", на ней были также указаны адрес и имя отправителя.Согласно информации телекомпании TBS, при осмотре посылки сработали приборы, выявляющие взрывоопасные вещества.Полиция ведет расследование.

https://ria.ru/20220603/khimzavod-1792772293.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония