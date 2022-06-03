https://ria.ru/20220603/sapega-1792925452.html

"Жалко девчонку": Лукашенко не исключил передачу Сапеги России

"Жалко девчонку": Лукашенко не исключил передачу Сапеги России - РИА Новости, 03.06.2022

"Жалко девчонку": Лукашенко не исключил передачу Сапеги России

Президент Александр Лукашенко назвал передачу осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги возможной и призвал решать этот вопрос, сообщило агентство Sputnik. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:31

2022-06-03T15:31

2022-06-03T16:42

софия сапега

в мире

александр лукашенко

белоруссия

россия

роман протасевич

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 3 июн — РИА Новости. Президент Александр Лукашенко назвал передачу осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги возможной и призвал решать этот вопрос, сообщило агентство Sputnik.Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta.Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Тревога впоследствии не подтвердилась. Изначально задержанных поместили в СИЗО, но затем перевели под домашний арест.В начале мая Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.Обвиняемую также обязали выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тысячи долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тысячи долларов.

https://ria.ru/20220531/sapega-1792146611.html

https://ria.ru/20220506/sapega-1787199489.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

софия сапега, в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta