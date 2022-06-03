15:31 03.06.2022 (обновлено: 16:42 03.06.2022)
"Жалко девчонку": Лукашенко не исключил передачу Сапеги России
Президент Белоруссии Лукашенко назвал передачу России получившей срок Сапеги возможной
© Sputnik / Тамара Беляева
Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде. Архивное фото
МИНСК, 3 июн — РИА Новости. Президент Александр Лукашенко назвал передачу осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги возможной и призвал решать этот вопрос, сообщило агентство Sputnik.
"Жалко девчонку <…> Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая", — заявил он.
Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta.
Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Тревога впоследствии не подтвердилась. Изначально задержанных поместили в СИЗО, но затем перевели под домашний арест.
В начале мая Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.
Обвиняемую также обязали выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тысячи долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тысячи долларов.
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