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"Жалко девчонку": Лукашенко не исключил передачу Сапеги России - РИА Новости, 03.06.2022
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"Жалко девчонку": Лукашенко не исключил передачу Сапеги России
"Жалко девчонку": Лукашенко не исключил передачу Сапеги России - РИА Новости, 03.06.2022
"Жалко девчонку": Лукашенко не исключил передачу Сапеги России
Президент Александр Лукашенко назвал передачу осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги возможной и призвал решать этот вопрос, сообщило агентство Sputnik. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:31
2022-06-03T16:42
софия сапега
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 3 июн — РИА Новости. Президент Александр Лукашенко назвал передачу осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги возможной и призвал решать этот вопрос, сообщило агентство Sputnik.Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta.Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Тревога впоследствии не подтвердилась. Изначально задержанных поместили в СИЗО, но затем перевели под домашний арест.В начале мая Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.Обвиняемую также обязали выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тысячи долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тысячи долларов.
https://ria.ru/20220531/sapega-1792146611.html
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софия сапега, в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta
15:31 03.06.2022 (обновлено: 16:42 03.06.2022)
 
"Жалко девчонку": Лукашенко не исключил передачу Сапеги России

Президент Белоруссии Лукашенко назвал передачу России получившей срок Сапеги возможной

© Sputnik / Тамара Беляева / Перейти в фотобанкРоссиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде
Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Sputnik / Тамара Беляева
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Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде. Архивное фото
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МИНСК, 3 июн — РИА Новости. Президент Александр Лукашенко назвал передачу осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги возможной и призвал решать этот вопрос, сообщило агентство Sputnik.
"Жалко девчонку <…> Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая", — заявил он.
Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta.
Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Тревога впоследствии не подтвердилась. Изначально задержанных поместили в СИЗО, но затем перевели под домашний арест.
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В начале мая Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.
Обвиняемую также обязали выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тысячи долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тысячи долларов.
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София СапегаВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияРоман ПротасевичЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
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