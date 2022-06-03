Рейтинг@Mail.ru
ЕС политизирует энергетику, не считаясь с мировым сообществом, заявил МИД - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1793032004.html
ЕС политизирует энергетику, не считаясь с мировым сообществом, заявил МИД
ЕС политизирует энергетику, не считаясь с мировым сообществом, заявил МИД - РИА Новости, 03.06.2022
ЕС политизирует энергетику, не считаясь с мировым сообществом, заявил МИД
Евросоюз, введя шестой пакт антироссийских санкций, пытается использовать энергетику в политических целях, не считаясь с интересами мирового сообщества, заявил... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:40
2022-06-03T19:50
цены на нефть
евросоюз
евросовет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_2c7016ddfe9984b64fe3e6cb216e435c.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз, введя шестой пакт антироссийских санкций, пытается использовать энергетику в политических целях, не считаясь с интересами мирового сообщества, заявил МИД РФ."Очевидно, что именно Евросоюз, вводя или планируя введение односторонних санкций в отношении поставок российских энергоносителей, политизирует энергосферу, пытается использовать взаимозависимость потребителей и поставщиков энергоресурсов в качестве инструмента политического давления", - говорится в опубликованном на сайте МИД материале "О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности"."Принятое на заседании Евросовета 30-31 мая 2022 года решение о частичном запрете импорта в ЕС российской нефти и нефтепродуктов подтверждает, что Евросоюз не готов отказываться от этой порочной практики, нисколько не считаясь с интересами мирового сообщества", - подчеркнули в российском дипведомстве.
https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:2349:1762_1920x0_80_0_0_cf7a54cd95a9113ae4e3a6393cbc3827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, евросоюз, евросовет
19:40 03.06.2022 (обновлено: 19:50 03.06.2022)
 
ЕС политизирует энергетику, не считаясь с мировым сообществом, заявил МИД

МИД о санкциях: ЕС политизирует энергетику, не считаясь с мировым сообществом

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз, введя шестой пакт антироссийских санкций, пытается использовать энергетику в политических целях, не считаясь с интересами мирового сообщества, заявил МИД РФ.
"Очевидно, что именно Евросоюз, вводя или планируя введение односторонних санкций в отношении поставок российских энергоносителей, политизирует энергосферу, пытается использовать взаимозависимость потребителей и поставщиков энергоресурсов в качестве инструмента политического давления", - говорится в опубликованном на сайте МИД материале "О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности".
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 08:00
Запад не оставил России выхода
"Принятое на заседании Евросовета 30-31 мая 2022 года решение о частичном запрете импорта в ЕС российской нефти и нефтепродуктов подтверждает, что Евросоюз не готов отказываться от этой порочной практики, нисколько не считаясь с интересами мирового сообщества", - подчеркнули в российском дипведомстве.
 
Цены на нефтьЕвросоюзЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала