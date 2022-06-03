https://ria.ru/20220603/sanktsii-1793032004.html

ЕС политизирует энергетику, не считаясь с мировым сообществом, заявил МИД

ЕС политизирует энергетику, не считаясь с мировым сообществом, заявил МИД - РИА Новости, 03.06.2022

ЕС политизирует энергетику, не считаясь с мировым сообществом, заявил МИД

Евросоюз, введя шестой пакт антироссийских санкций, пытается использовать энергетику в политических целях, не считаясь с интересами мирового сообщества, заявил... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T19:40

2022-06-03T19:40

2022-06-03T19:50

цены на нефть

евросоюз

евросовет

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз, введя шестой пакт антироссийских санкций, пытается использовать энергетику в политических целях, не считаясь с интересами мирового сообщества, заявил МИД РФ."Очевидно, что именно Евросоюз, вводя или планируя введение односторонних санкций в отношении поставок российских энергоносителей, политизирует энергосферу, пытается использовать взаимозависимость потребителей и поставщиков энергоресурсов в качестве инструмента политического давления", - говорится в опубликованном на сайте МИД материале "О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности"."Принятое на заседании Евросовета 30-31 мая 2022 года решение о частичном запрете импорта в ЕС российской нефти и нефтепродуктов подтверждает, что Евросоюз не готов отказываться от этой порочной практики, нисколько не считаясь с интересами мирового сообщества", - подчеркнули в российском дипведомстве.

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

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цены на нефть, евросоюз, евросовет