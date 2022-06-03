https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792984966.html

ЕС ввел санкции против крупных предприятий, сотрудничающих с Минобороны

ЕС ввел санкции против крупных предприятий, сотрудничающих с Минобороны - РИА Новости, 03.06.2022

ЕС ввел санкции против крупных предприятий, сотрудничающих с Минобороны

Под санкции Евросоюза в рамках шестого пакета попали некоторые крупные предприятия, сотрудничающие с Минобороны, следует из публикации в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:23

2022-06-03T17:23

2022-06-03T17:24

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БРЮССЕЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Под санкции Евросоюза в рамках шестого пакета попали некоторые крупные предприятия, сотрудничающие с Минобороны, следует из публикации в Официальном журнале ЕС.В частности, в перечень включили "Воентелеком", "Военторг", "Воентекстильпром", "Ремдизель", "Гарнизон" и другие фирмы. По мнению авторов документа, все они из-за сотрудничества с оборонным ведомством "несут ответственность за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".Кроме того, ограничительные меры распространяются на Балашихинский литейно-механический завод, Национальный расчетный депозитарий и группу компаний "Кронштадт технологии".Всего в новом списке значатся 18 компаний и 65 физических лиц, в том числе сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка и его дети Елизавета и Николай, колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Шестой пакет, утвержденный ЕС, предусматривает постепенный отказ от российской нефти и нефтепродуктов, отключение от системы SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, запрет на вещание в Европе телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр — Международный".Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/neft-1792872665.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/sanktsii-1792918551.html

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Ольга Тузова

воентелеком, военторг, европа, россия, в мире