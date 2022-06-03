https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792983683.html

МИД России внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист"

МИД России внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист" - РИА Новости, 03.06.2022

МИД России внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист"

МИД РФ внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист", среди них руководители организаций, поддерживающих националистов на Украине, и военные чиновники. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:20

2022-06-03T17:20

2022-06-03T17:35

в мире

россия

санкции

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МИД РФ внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист", среди них руководители организаций, поддерживающих националистов на Украине, и военные чиновники."В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая в отношении руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых – руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.На сайте МИД РФ также приводится список из 41 фамилии граждан, которым на бессрочной основе закрыт въезд на территорию РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/sanktsii-1792076988.html

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в мире, россия, санкции