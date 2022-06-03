https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792983683.html
МИД России внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист"
МИД России внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист" - РИА Новости, 03.06.2022
МИД России внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист"
МИД РФ внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист", среди них руководители организаций, поддерживающих националистов на Украине, и военные чиновники. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:20
2022-06-03T17:20
2022-06-03T17:35
в мире
россия
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МИД РФ внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист", среди них руководители организаций, поддерживающих националистов на Украине, и военные чиновники."В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая в отношении руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых – руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.На сайте МИД РФ также приводится список из 41 фамилии граждан, которым на бессрочной основе закрыт въезд на территорию РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/sanktsii-1792076988.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, санкции
17:20 03.06.2022 (обновлено: 17:35 03.06.2022)
МИД России внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист"
МИД России закрыл въезд 41 гражданину Канады
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МИД РФ внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист", среди них руководители организаций, поддерживающих националистов на Украине, и военные чиновники.
"В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая в отношении руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых – руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
На сайте МИД РФ также приводится список из 41 фамилии граждан, которым на бессрочной основе закрыт въезд на территорию РФ.