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МИД России внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист" - РИА Новости, 03.06.2022
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МИД России внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист"
МИД России внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист" - РИА Новости, 03.06.2022
МИД России внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист"
МИД РФ внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист", среди них руководители организаций, поддерживающих националистов на Украине, и военные чиновники. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:20
2022-06-03T17:35
в мире
россия
санкции
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МИД РФ внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист", среди них руководители организаций, поддерживающих националистов на Украине, и военные чиновники."В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая в отношении руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых – руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.На сайте МИД РФ также приводится список из 41 фамилии граждан, которым на бессрочной основе закрыт въезд на территорию РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/sanktsii-1792076988.html
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в мире, россия, санкции
17:20 03.06.2022 (обновлено: 17:35 03.06.2022)
 
МИД России внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист"

МИД России закрыл въезд 41 гражданину Канады

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МИД РФ внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист", среди них руководители организаций, поддерживающих националистов на Украине, и военные чиновники.
"В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая в отношении руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых – руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
На сайте МИД РФ также приводится список из 41 фамилии граждан, которым на бессрочной основе закрыт въезд на территорию РФ.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 16:08В мире
Канада объявила о введении санкций в отношении 22 россиян
 
В миреРоссияСанкции
 
 
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