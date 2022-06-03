https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792968242.html

ЕС отключит от SWIFT три российских банка с 14 июня

ЕС отключит от SWIFT три российских банка с 14 июня - РИА Новости, 03.06.2022

ЕС отключит от SWIFT три российских банка с 14 июня

Сбербанк, Россельхозбанк (РСХБ) и Московский кредитный банк (МКБ) должны быть отключены от SWIFT 14 июня, говорится в документе, опубликованном в Официальном... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:55

2022-06-03T16:55

2022-06-03T17:49

в мире

санкции в отношении россии

экономика

технологии

россия

сбербанк россии

россельхозбанк

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БРЮССЕЛЬ, 3 июня - РИА Новости. Сбербанк, Россельхозбанк (РСХБ) и Московский кредитный банк (МКБ) должны быть отключены от SWIFT 14 июня, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Должно быть запрещено предоставлять услуги обмена специализированными финансовыми сообщениями, которые используются для обмена финансовыми данными, юридическим лицам, организациям или органам, перечисленным в приложении XIV, или любым юридическим лицам, организациям или органам, созданным в России, чьи права собственности прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% юридическому лицу, указанному в приложении XIV", - говорится в нем.Для каждой организации запрет должен начать применяться с даты, указанной в приложении, уточняется в документе.В таблице, помещенной в приложении XIV, для Сбербанка, РСХБ и МКБ указана одна дата начала применения решения - 14 июня 2022 года.

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792863517.html

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в мире, санкции в отношении россии, экономика, технологии, россия, сбербанк россии, россельхозбанк