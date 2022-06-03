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Евросоюз ввел санкции против главы администрации Мелитополя Данильченко - РИА Новости, 03.06.2022
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Евросоюз ввел санкции против главы администрации Мелитополя Данильченко
Евросоюз ввел санкции против главы администрации Мелитополя Данильченко - РИА Новости, 03.06.2022
Евросоюз ввел санкции против главы администрации Мелитополя Данильченко
Евросоюз включил в санкционный список главу военно-гражданской администрации Мелитополя Галину Данильченко, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:42
2022-06-03T17:15
в мире
санкции
мелитополь
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз включил в санкционный список главу военно-гражданской администрации Мелитополя Галину Данильченко, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Шестой пакет санкций был опубликован в пятницу. Персональные санкции против российских граждан, которых в ЕС считают причастными к "угрозе или подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", вступают в силу в день публикации. Всего в новых списках персональных санкций числятся 65 физлиц и 18 организаций."Данильченко является исполняющей обязанности мэра Мелитополя… Она выступила с рядом заявлений в поддержку российского присутствия в городе, призвала население не оказывать сопротивление", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792954835.html
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в мире, санкции, мелитополь, евросоюз
16:42 03.06.2022 (обновлено: 17:15 03.06.2022)
 
Евросоюз ввел санкции против главы администрации Мелитополя Данильченко

Евросоюз ввел санкции против главы военно-гражданской администрации Мелитополя Данильченко

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГлава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко
Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости
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Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз включил в санкционный список главу военно-гражданской администрации Мелитополя Галину Данильченко, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Шестой пакет санкций был опубликован в пятницу. Персональные санкции против российских граждан, которых в ЕС считают причастными к "угрозе или подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", вступают в силу в день публикации. Всего в новых списках персональных санкций числятся 65 физлиц и 18 организаций.
"Данильченко является исполняющей обязанности мэра Мелитополя… Она выступила с рядом заявлений в поддержку российского присутствия в городе, призвала население не оказывать сопротивление", - говорится в документе.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
16:35Специальная военная операция на Украине
В новые списки санкций ЕС вошли 65 физлиц и 18 организаций
 
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