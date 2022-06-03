https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792961241.html

Евросоюз ввел санкции против главы администрации Мелитополя Данильченко

Евросоюз ввел санкции против главы администрации Мелитополя Данильченко - РИА Новости, 03.06.2022

Евросоюз ввел санкции против главы администрации Мелитополя Данильченко

Евросоюз включил в санкционный список главу военно-гражданской администрации Мелитополя Галину Данильченко, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:42

2022-06-03T16:42

2022-06-03T17:15

в мире

санкции

мелитополь

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз включил в санкционный список главу военно-гражданской администрации Мелитополя Галину Данильченко, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Шестой пакет санкций был опубликован в пятницу. Персональные санкции против российских граждан, которых в ЕС считают причастными к "угрозе или подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", вступают в силу в день публикации. Всего в новых списках персональных санкций числятся 65 физлиц и 18 организаций."Данильченко является исполняющей обязанности мэра Мелитополя… Она выступила с рядом заявлений в поддержку российского присутствия в городе, призвала население не оказывать сопротивление", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792954835.html

мелитополь

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в мире, санкции, мелитополь, евросоюз