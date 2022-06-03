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Колумнист РИА Новости прокомментировала свое включение в санкционный список - РИА Новости, 03.06.2022
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Колумнист РИА Новости прокомментировала свое включение в санкционный список
Колумнист РИА Новости прокомментировала свое включение в санкционный список - РИА Новости, 03.06.2022
Колумнист РИА Новости прокомментировала свое включение в санкционный список
Колумнист сайта ria.ru Виктория Никифорова, комментируя свое включение в санкционный список ЕС, заявила РИА Новости, что для нее это честь и это значит, она... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:35
2022-06-03T16:35
в мире
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Колумнист сайта ria.ru Виктория Никифорова, комментируя свое включение в санкционный список ЕС, заявила РИА Новости, что для нее это честь и это значит, она делает все правильно.Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России, в списки персональных санкций, в частности, включены колумнисты сайта РИА Новости Виктория Никифорова, а также Петр Акопов и Тимофей Сергейцев."Для меня это большая честь, если враги наши там сочиняют санкционные списки и меня туда зачисляют, значит, я все делаю правильно, правда? Мы с вами работаем на благое дело, если бы я работала недостаточно хорошо, то я бы в этот список не попала", - сказала Никифорова.По ее словам, она находится в компании прекрасных людей, и это удовольствие быть рядом."Хорошо. Значит все делаем правильно", - завершила она.
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в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
16:35 03.06.2022
 
Колумнист РИА Новости прокомментировала свое включение в санкционный список

Колумнист РИА Новости Никифорова прокомментировала свое включение в санкционный список ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Колумнист сайта ria.ru Виктория Никифорова, комментируя свое включение в санкционный список ЕС, заявила РИА Новости, что для нее это честь и это значит, она делает все правильно.
Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России, в списки персональных санкций, в частности, включены колумнисты сайта РИА Новости Виктория Никифорова, а также Петр Акопов и Тимофей Сергейцев.
Генеральный директор группы компаний Яндекс Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
16:08
Евросоюз внес в санкционный список сооснователя "Яндекса" Воложа
"Для меня это большая честь, если враги наши там сочиняют санкционные списки и меня туда зачисляют, значит, я все делаю правильно, правда? Мы с вами работаем на благое дело, если бы я работала недостаточно хорошо, то я бы в этот список не попала", - сказала Никифорова.
По ее словам, она находится в компании прекрасных людей, и это удовольствие быть рядом.
"Хорошо. Значит все делаем правильно", - завершила она.
 
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