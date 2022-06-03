https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792955640.html

Колумнист РИА Новости прокомментировала свое включение в санкционный список

Колумнист РИА Новости прокомментировала свое включение в санкционный список - РИА Новости, 03.06.2022

Колумнист РИА Новости прокомментировала свое включение в санкционный список

Колумнист сайта ria.ru Виктория Никифорова, комментируя свое включение в санкционный список ЕС, заявила РИА Новости, что для нее это честь и это значит, она... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:35

2022-06-03T16:35

2022-06-03T16:35

в мире

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Колумнист сайта ria.ru Виктория Никифорова, комментируя свое включение в санкционный список ЕС, заявила РИА Новости, что для нее это честь и это значит, она делает все правильно.Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России, в списки персональных санкций, в частности, включены колумнисты сайта РИА Новости Виктория Никифорова, а также Петр Акопов и Тимофей Сергейцев."Для меня это большая честь, если враги наши там сочиняют санкционные списки и меня туда зачисляют, значит, я все делаю правильно, правда? Мы с вами работаем на благое дело, если бы я работала недостаточно хорошо, то я бы в этот список не попала", - сказала Никифорова.По ее словам, она находится в компании прекрасных людей, и это удовольствие быть рядом."Хорошо. Значит все делаем правильно", - завершила она.

https://ria.ru/20220603/volozh-1792940824.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии