https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792941598.html

Татьяна Навка, сын и дочь Пескова попали под санкции ЕС

Татьяна Навка, сын и дочь Пескова попали под санкции ЕС - РИА Новости, 03.06.2022

Татьяна Навка, сын и дочь Пескова попали под санкции ЕС

Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России, в списки персональных санкций, в частности, включена Татьяна Навка, а... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:09

2022-06-03T16:09

2022-06-03T16:09

татьяна навка

елизавета пескова

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России, в списки персональных санкций, в частности, включена Татьяна Навка, а также сын и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, следует из публикации."Татьяна Навка является совладельцем компаний и активов, находящихся, в том числе, на Крымском полуострове", - говорится в мотивировочной части документа.По мнению ЕС, таким образом, она "поддерживает действия, которые направлены на подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".В санкционном списке значатся также Елизавета Пескова и Николай Песков.

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

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татьяна навка, елизавета пескова, евросоюз