https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792941598.html
Татьяна Навка, сын и дочь Пескова попали под санкции ЕС
Татьяна Навка, сын и дочь Пескова попали под санкции ЕС - РИА Новости, 03.06.2022
Татьяна Навка, сын и дочь Пескова попали под санкции ЕС
Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России, в списки персональных санкций, в частности, включена Татьяна Навка, а... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:09
2022-06-03T16:09
2022-06-03T16:09
татьяна навка
елизавета пескова
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России, в списки персональных санкций, в частности, включена Татьяна Навка, а также сын и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, следует из публикации."Татьяна Навка является совладельцем компаний и активов, находящихся, в том числе, на Крымском полуострове", - говорится в мотивировочной части документа.По мнению ЕС, таким образом, она "поддерживает действия, которые направлены на подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".В санкционном списке значатся также Елизавета Пескова и Николай Песков.
https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html
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татьяна навка, елизавета пескова, евросоюз
Татьяна Навка, сын и дочь Пескова попали под санкции ЕС
Официальный журнал ЕС: Татьяна Навка, сын и дочь Пескова попали под санкции