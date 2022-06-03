https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792935210.html
Колумнистов РИА Новости включили в санкционный список ЕС
Колумнистов РИА Новости включили в санкционный список ЕС - РИА Новости, 03.06.2022
Колумнистов РИА Новости включили в санкционный список ЕС
Колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев включены в санкционный список ЕС, следует из обнародованного в пятницу в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:59
2022-06-03T15:59
2022-06-03T16:23
санкции
в мире
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев включены в санкционный список ЕС, следует из обнародованного в пятницу в официальном журнале союза документа.Шестой пакет санкций был опубликован в официальном журнале в пятницу. Персональные санкции против российских граждан, которых в ЕС считают причастными к "подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", вступают в силу в день публикации.
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792933033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, в мире, евросоюз, россия
15:59 03.06.2022 (обновлено: 16:23 03.06.2022)
Колумнистов РИА Новости включили в санкционный список ЕС
Колумнистов РИА Новости Акопова, Никифорову и Сергейцева включили в санкционный список ЕС