https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792935210.html

Колумнистов РИА Новости включили в санкционный список ЕС

Колумнистов РИА Новости включили в санкционный список ЕС - РИА Новости, 03.06.2022

Колумнистов РИА Новости включили в санкционный список ЕС

Колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев включены в санкционный список ЕС, следует из обнародованного в пятницу в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:59

2022-06-03T15:59

2022-06-03T16:23

санкции

в мире

евросоюз

россия

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БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев включены в санкционный список ЕС, следует из обнародованного в пятницу в официальном журнале союза документа.Шестой пакет санкций был опубликован в официальном журнале в пятницу. Персональные санкции против российских граждан, которых в ЕС считают причастными к "подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", вступают в силу в день публикации.

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792933033.html

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

санкции, в мире, евросоюз, россия