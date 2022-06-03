https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792905423.html

Президент Сенегала призвал к отмене санкций, влияющих на экспорт зерна

Президент Сенегала призвал к отмене санкций, влияющих на экспорт зерна - РИА Новости, 03.06.2022

Президент Сенегала призвал к отмене санкций, влияющих на экспорт зерна

Зерно и удобрения следует вывести из-под санкций против России, так как отсутствие доступа к ним усугубило ситуацию в сфере продовольствия, заявил на встрече с... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:37

2022-06-03T14:37

2022-06-03T19:48

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россия

сенегал

африканский союз

экономика

маки салл

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Зерно и удобрения следует вывести из-под санкций против России, так как отсутствие доступа к ним усугубило ситуацию в сфере продовольствия, заявил на встрече с Владимиром Путиным глава Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл."У нас больше нет доступа к зерну, особенно к пшенице из России, и, самое главное, к удобрениям, что создает серьезную угрозу для продовольственной безопасности на континенте", — подчеркнул сенегальский лидер.По его словам, в пятницу утром в разговоре с коллегой из комиссии Афросоюза он выделил две основные проблемы: кризис и санкции, из-под которых необходимо вывести продовольственные товары, в частности зерно, и удобрения.Накануне агентство Anadolu сообщило, что Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту для обеспечения коридора по выводу судов с зерном. В рамках этой инициативы стороны планируют вывести на мировой рынок 20 миллионов тонн зерна. Заседание по этому вопросу состоится в Стамбуле в ближайшее время.Как ранее отметили в МИД России, Москва не препятствует экспорту зерна с Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, чьи войска заминировали собственные морские порты. Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением ЕС, несмотря на угрозу дефицита зерна внутри страны.

https://ria.ru/20220602/golod-1792496414.html

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

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сенегал

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сенегал, африканский союз, экономика, маки салл