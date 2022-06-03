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Президент Сенегала призвал к отмене санкций, влияющих на экспорт зерна
Президент Сенегала призвал к отмене санкций, влияющих на экспорт зерна - РИА Новости, 03.06.2022
Президент Сенегала призвал к отмене санкций, влияющих на экспорт зерна
Зерно и удобрения следует вывести из-под санкций против России, так как отсутствие доступа к ним усугубило ситуацию в сфере продовольствия, заявил на встрече с... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:37
2022-06-03T14:37
2022-06-03T19:48
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африканский союз
экономика
маки салл
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Зерно и удобрения следует вывести из-под санкций против России, так как отсутствие доступа к ним усугубило ситуацию в сфере продовольствия, заявил на встрече с Владимиром Путиным глава Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл."У нас больше нет доступа к зерну, особенно к пшенице из России, и, самое главное, к удобрениям, что создает серьезную угрозу для продовольственной безопасности на континенте", — подчеркнул сенегальский лидер.По его словам, в пятницу утром в разговоре с коллегой из комиссии Афросоюза он выделил две основные проблемы: кризис и санкции, из-под которых необходимо вывести продовольственные товары, в частности зерно, и удобрения.Накануне агентство Anadolu сообщило, что Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту для обеспечения коридора по выводу судов с зерном. В рамках этой инициативы стороны планируют вывести на мировой рынок 20 миллионов тонн зерна. Заседание по этому вопросу состоится в Стамбуле в ближайшее время.Как ранее отметили в МИД России, Москва не препятствует экспорту зерна с Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, чьи войска заминировали собственные морские порты. Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением ЕС, несмотря на угрозу дефицита зерна внутри страны.
https://ria.ru/20220602/golod-1792496414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сенегал, африканский союз, экономика, маки салл
14:37 03.06.2022 (обновлено: 19:48 03.06.2022)
Президент Сенегала призвал к отмене санкций, влияющих на экспорт зерна
Президент Сенегала призвал к отмене санкций, которые влияют на экспорт зерна и удобрений
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Зерно и удобрения следует вывести из-под санкций против России, так как отсутствие доступа к ним усугубило ситуацию в сфере продовольствия, заявил на встрече с Владимиром Путиным глава Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл.
"У нас больше нет доступа к зерну, особенно к пшенице из России, и, самое главное, к удобрениям, что создает серьезную угрозу для продовольственной безопасности на континенте", — подчеркнул сенегальский лидер.
По его словам, в пятницу утром в разговоре с коллегой из комиссии Афросоюза он выделил две основные проблемы: кризис и санкции, из-под которых необходимо вывести продовольственные товары, в частности зерно, и удобрения.
Накануне агентство Anadolu сообщило, что Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту для обеспечения коридора по выводу судов с зерном. В рамках этой инициативы стороны планируют вывести на мировой рынок 20 миллионов тонн зерна. Заседание по этому вопросу состоится в Стамбуле в ближайшее время.
Как ранее отметили в МИД России, Москва не препятствует экспорту зерна с Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, чьи войска заминировали собственные морские порты. Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина
вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением ЕС
, несмотря на угрозу дефицита зерна внутри страны.