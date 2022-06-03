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WP: антироссийские санкции оставили некоторых американцев без работы - РИА Новости, 03.06.2022
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WP: антироссийские санкции оставили некоторых американцев без работы
WP: антироссийские санкции оставили некоторых американцев без работы - РИА Новости, 03.06.2022
WP: антироссийские санкции оставили некоторых американцев без работы
Антироссийские санкции лишили работы сотрудников нью-йоркской компании Buyk, предоставляющей услуги по сверхбыстрой доставке продуктов питания, пишет The... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:27
2022-06-03T15:24
урсула фон дер ляйен
владимир путин
россия
нью-йорк (город)
москва
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции лишили работы сотрудников нью-йоркской компании Buyk, предоставляющей услуги по сверхбыстрой доставке продуктов питания, пишет The Washington Post.По информации СМИ, в течение 16 дней Buyk объявила о банкротстве и уволила всех сотрудников — 900 человек. Сначала ограничительные меры ударили по повседневным задачам сотрудников, а потом лишили их зарплаты, поскольку компания оказалась отрезана от источников финансирования."Никто не ожидал, что мы останемся без работы", — заявил глава отдела розничной торговли компании Юсуф Алаби-Аджидагба.Как отмечает автор статьи, этот пример демонстрирует, что антироссийские санкции могут быть грубым инструментом, нарушающим жизнь офисных работников и курьеров даже в таких далеких от Москвы местах, как Нью-Йорк и Чикаго.Buyk была американской дочерней компанией "Самоката", одной из самых популярных в России служб доставки продуктов. Она была основана в Нью-Йорке в сентябре 2021 года, а к концу 2022-го планировала обслуживать Бостон, Хьюстон, Майами и Лос-Анджелес.Западные страны ввели новые ограничения против России после начала спецоперации на Украине. В основном они затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. При этом результатом такого шага стал рост цен на энергоресурсы и продовольствие в США и европейских странах.В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и ухудшат жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792792387.html
https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792501678.html
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урсула фон дер ляйен, владимир путин, россия, нью-йорк (город), москва, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии
11:27 03.06.2022 (обновлено: 15:24 03.06.2022)
 
WP: антироссийские санкции оставили некоторых американцев без работы

WP: санкции против России лишили курьеров американской компании Buyk работы

© Fotolia / Narong JongsirikulКурьерская доставка
Курьерская доставка - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Fotolia / Narong Jongsirikul
Курьерская доставка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн РИА Новости. Антироссийские санкции лишили работы сотрудников нью-йоркской компании Buyk, предоставляющей услуги по сверхбыстрой доставке продуктов питания, пишет The Washington Post.
По информации СМИ, в течение 16 дней Buyk объявила о банкротстве и уволила всех сотрудников — 900 человек. Сначала ограничительные меры ударили по повседневным задачам сотрудников, а потом лишили их зарплаты, поскольку компания оказалась отрезана от источников финансирования.
"Никто не ожидал, что мы останемся без работы", — заявил глава отдела розничной торговли компании Юсуф Алаби-Аджидагба.
Как отмечает автор статьи, этот пример демонстрирует, что антироссийские санкции могут быть грубым инструментом, нарушающим жизнь офисных работников и курьеров даже в таких далеких от Москвы местах, как Нью-Йорк и Чикаго.
Buyk была американской дочерней компанией "Самоката", одной из самых популярных в России служб доставки продуктов. Она была основана в Нью-Йорке в сентябре 2021 года, а к концу 2022-го планировала обслуживать Бостон, Хьюстон, Майами и Лос-Анджелес.
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
09:36
"Вернемся к лошадям". Французы пришли в ужас от действий ЕС против России
Западные страны ввели новые ограничения против России после начала спецоперации на Украине. В основном они затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. При этом результатом такого шага стал рост цен на энергоресурсы и продовольствие в США и европейских странах.
В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и ухудшат жизнь миллионов людей.
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 02:19
В Британии признали санкции против России безрассудными
 
Урсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинРоссияНью-Йорк (город)МоскваЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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