11:27 03.06.2022 (обновлено: 15:24 03.06.2022)
WP: антироссийские санкции оставили некоторых американцев без работы
WP: санкции против России лишили курьеров американской компании Buyk работы
Курьерская доставка. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции лишили работы сотрудников нью-йоркской компании Buyk, предоставляющей услуги по сверхбыстрой доставке продуктов питания, пишет The Washington Post.
По информации СМИ, в течение 16 дней Buyk объявила о банкротстве и уволила всех сотрудников — 900 человек. Сначала ограничительные меры ударили по повседневным задачам сотрудников, а потом лишили их зарплаты, поскольку компания оказалась отрезана от источников финансирования.
"Никто не ожидал, что мы останемся без работы", — заявил глава отдела розничной торговли компании Юсуф Алаби-Аджидагба.
Buyk была американской дочерней компанией "Самоката", одной из самых популярных в России служб доставки продуктов. Она была основана в Нью-Йорке в сентябре 2021 года, а к концу 2022-го планировала обслуживать Бостон, Хьюстон, Майами и Лос-Анджелес.
Западные страны ввели новые ограничения против России после начала спецоперации на Украине. В основном они затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. При этом результатом такого шага стал рост цен на энергоресурсы и продовольствие в США и европейских странах.
В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и ухудшат жизнь миллионов людей.