https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792825021.html

WP: антироссийские санкции оставили некоторых американцев без работы

WP: антироссийские санкции оставили некоторых американцев без работы - РИА Новости, 03.06.2022

WP: антироссийские санкции оставили некоторых американцев без работы

Антироссийские санкции лишили работы сотрудников нью-йоркской компании Buyk, предоставляющей услуги по сверхбыстрой доставке продуктов питания, пишет The... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:27

2022-06-03T11:27

2022-06-03T15:24

урсула фон дер ляйен

владимир путин

россия

нью-йорк (город)

москва

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции лишили работы сотрудников нью-йоркской компании Buyk, предоставляющей услуги по сверхбыстрой доставке продуктов питания, пишет The Washington Post.По информации СМИ, в течение 16 дней Buyk объявила о банкротстве и уволила всех сотрудников — 900 человек. Сначала ограничительные меры ударили по повседневным задачам сотрудников, а потом лишили их зарплаты, поскольку компания оказалась отрезана от источников финансирования."Никто не ожидал, что мы останемся без работы", — заявил глава отдела розничной торговли компании Юсуф Алаби-Аджидагба.Как отмечает автор статьи, этот пример демонстрирует, что антироссийские санкции могут быть грубым инструментом, нарушающим жизнь офисных работников и курьеров даже в таких далеких от Москвы местах, как Нью-Йорк и Чикаго.Buyk была американской дочерней компанией "Самоката", одной из самых популярных в России служб доставки продуктов. Она была основана в Нью-Йорке в сентябре 2021 года, а к концу 2022-го планировала обслуживать Бостон, Хьюстон, Майами и Лос-Анджелес.Западные страны ввели новые ограничения против России после начала спецоперации на Украине. В основном они затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. При этом результатом такого шага стал рост цен на энергоресурсы и продовольствие в США и европейских странах.В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и ухудшат жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792792387.html

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792501678.html

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нью-йорк (город)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

урсула фон дер ляйен, владимир путин, россия, нью-йорк (город), москва, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии