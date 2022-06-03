https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792792387.html

"Вернемся к лошадям". Французы пришли в ужас от действий ЕС против России

"Вернемся к лошадям". Французы пришли в ужас от действий ЕС против России - РИА Новости, 03.06.2022

"Вернемся к лошадям". Французы пришли в ужас от действий ЕС против России

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в частности, эмбарго на импорт нефти из... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:36

2022-06-03T09:36

2022-06-03T11:32

цены на нефть

евросоюз

санкции в отношении россии

москва

экономика

франция

россия

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в частности, эмбарго на импорт нефти из России. Запрет касается поставок по морю, но нефть, поступающая по трубопроводу "Дружба", под ограничения не попадает. Тем не менее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу года ЕС фактически сократит импорт российской нефти на 90 процентов. "Санкции до сих пор возвращаются к нам бумерангом, так что мы должны немного подумать!" — считает один из читателей. "Вернемся к лошадям, карете и скутеру, не говоря уже о рикше", — написал другой. "Этой зимой из-за роста цен на топливо и газ у многих сложится впечатление, что они в Сибири. Пострадают от эмбарго европейцы", — добавил еще один пользователь. "Высшая глупость наших глав государств, потому что в это время американцы потирают руки!" — заключили читатели.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Брюссель всерьез рассматривает вариант отказаться от российских нефти и газа. Накануне постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.

https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791634213.html

https://ria.ru/20220602/embargo-1792500359.html

https://ria.ru/20220603/proval-1792775356.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии, москва, экономика, франция, россия