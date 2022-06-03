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ВС России уничтожили более 460 украинских РСЗО с начала спецоперации - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/rszo-1792837759.html
ВС России уничтожили более 460 украинских РСЗО с начала спецоперации
ВС России уничтожили более 460 украинских РСЗО с начала спецоперации - РИА Новости, 03.06.2022
ВС России уничтожили более 460 украинских РСЗО с начала спецоперации
Свыше 460 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:56
2022-06-03T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Свыше 460 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 186 самолетов, 129 вертолетов, 1087 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3386 танков и других боевых бронированных машин, 462 установки реактивных систем залпового огня, 1760 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3376 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в пятницу.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:56 03.06.2022
 
ВС России уничтожили более 460 украинских РСЗО с начала спецоперации

Минобороны: ВС России уничтожили более 460 украинских РСЗО с начала спецоперации

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Свыше 460 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 186 самолетов, 129 вертолетов, 1087 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3386 танков и других боевых бронированных машин, 462 установки реактивных систем залпового огня, 1760 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3376 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в пятницу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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