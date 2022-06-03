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ВС России уничтожили более 460 украинских РСЗО с начала спецоперации
ВС России уничтожили более 460 украинских РСЗО с начала спецоперации - РИА Новости, 03.06.2022
ВС России уничтожили более 460 украинских РСЗО с начала спецоперации
Свыше 460 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:56
2022-06-03T11:56
2022-06-03T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Свыше 460 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 186 самолетов, 129 вертолетов, 1087 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3386 танков и других боевых бронированных машин, 462 установки реактивных систем залпового огня, 1760 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3376 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в пятницу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
ВС России уничтожили более 460 украинских РСЗО с начала спецоперации
Минобороны: ВС России уничтожили более 460 украинских РСЗО с начала спецоперации