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ВС России уничтожили более 460 украинских РСЗО с начала спецоперации

ВС России уничтожили более 460 украинских РСЗО с начала спецоперации - РИА Новости, 03.06.2022

ВС России уничтожили более 460 украинских РСЗО с начала спецоперации

Свыше 460 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:56

2022-06-03T11:56

2022-06-03T11:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

россия

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Свыше 460 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 186 самолетов, 129 вертолетов, 1087 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3386 танков и других боевых бронированных машин, 462 установки реактивных систем залпового огня, 1760 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3376 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в пятницу.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)