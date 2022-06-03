https://ria.ru/20220603/rossiya-1792947974.html
Адвокатам из недружественных стран запретят работать в России
Адвокатам из недружественных стран запретят работать в России - РИА Новости, 03.06.2022
Адвокатам из недружественных стран запретят работать в России
Адвокатам из недружественных стран могут отказать в регистрации в реестре адвокатов иностранных государств, что повлечет для них невозможность работать в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:21
2022-06-03T16:21
2022-06-03T16:37
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Адвокатам из недружественных стран могут отказать в регистрации в реестре адвокатов иностранных государств, что повлечет для них невозможность работать в России, следует из приказа министерства юстиции РФ, опубликованного на портале правовой информации."Пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания: "Основанием для направления заявителю уведомления об отказе в регистрации является наличие статуса адвоката в иностранном государстве, включенном в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный правительством РФ", - говорится в документе.Соответствующие изменения внесены в административный регламент Минюста по ведению реестра адвокатов иностранных государств.Включение в реестр необходимо, чтобы адвокаты из-за рубежа получили возможность работать в России.В марте правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.В список вошли 48 государств и территорий: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.В состав Евросоюза входят: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.
https://radiosputnik.ria.ru/20220603/sanktsii-1792885917.html
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политика, россия, в мире, австралия, албания, евросоюз