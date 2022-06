https://ria.ru/20220603/rezervy-1792615499.html

"Последствия будут фатальны": к чему приведет конфискация активов России

2022-06-03T08:00

2022-06-03T08:00

2022-06-03T09:22

экономика

эльвира набиуллина

джо байден

джанет йеллен

россия

сша

вашингтон (штат)

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777752786_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_8168a9a9588ec3c796ba260d3b9b996a.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Запад, заморозивший резервы России на 300 миллиардов долларов, раздумывает об их конфискации. Но в Вашингтоне некоторые специалисты считают, что такое решение подорвет доверие, и другие государства начнут спешно выводить активы из американской валюты. Опасения не беспочвенны — процесс уже идет. Эксперты предупреждают: не стоит переходить черту.Готовим искиРечь идет о высоколиквидных иностранных активах: монетарном золоте, специальных правах заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ, долларах и евро."После заморозки западными странами резервов в своих валютах Россия сохраняет достаточно средств в золоте и юанях", — заявила в апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина.Москва уже готовит иски, но, как отмечают юристы, шансы на успех невелики. Еще никому это не удавалось.В США и Великобритании действует прецедентное право, а подобных ситуаций практически не было. Кроме того, сейчас все вердикты западных инстанций политически мотивированные. России не стоит рассчитывать на объективность и беспристрастность Европейского арбитражного суда или Международного суда ООН.Прибрать к рукамДальнейшая судьба российских резервов пока неясна. На них претендует Киев, и Запад, похоже, готов пренебречь всеми международными нормами. Политики ЕС и США обдумывают, как передать Украине деньги Банка России.По данным британской The Guardian, консорциум украинских и международных юристов разрабатывает коллективный иск против Москвы, а также лиц, поддерживающих спецоперацию на Украине, с целью конфискации средств.Как уточняет газета, Запад собирается организовать "массовый гражданский судебный процесс против российского государства, а также представителей частных военных компаний и бизнесменов, поддерживающих военные действия России, чтобы получить финансовую компенсацию для миллионов украинских жертв войны".В недавнем совместном заявлении министры финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии призвали Евросоюз "найти способ финансировать восстановление городов и поселков на Украине за счет замороженных активов российского Центрального банка", привлечь Россию "к ответственности за ее действия и возместить причиненный ущерб", пишет The New York Times."Конфискация российских активов была центральной темой встречи высших экономических должностных лиц стран "Большой семерки", и эту идею поддержали Германия и Канада", — отмечает NYT.Потеря доверияВместе с тем, подчеркивает газета, в Вашингтоне опасаются, что такое решение подтолкнет мировые ЦБ к "бегству" из доллара и Соединенные Штаты лишатся статуса надежного инвестиционного партнера."Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили: изъятие этих средств не позволит другим странам в дальнейшем полагаться на США", — сообщает NYT.Государства откажутся "хранить резервы в долларах, поскольку в возможных будущих конфликтах США и их союзники все конфискуют", указала глава американского Минфина Джанет Йеллен.Золото вместо доллараА дедолларизация уже идет. По данным Международного валютного фонда (МВФ), к четвертому кварталу 2020-го доля соответствующих резервов в авуарах центральных банков сократилась до 59 процентов — минимум за четверть века. Аналитики констатируют: усиливается конкуренция с другими валютами, которые ЦБ используют в международных операциях. Так, доля евро выросла до 21,2 процента, юаня — до 2,3.Банк России резко урезал долларовые активы еще в 2018-м: с 46 до менее 22 процентов. В евро и юани перевели пятую часть запасов.Согласно отчету ЦБ, на 1 января на золото в резервах приходится 21,5 процента (за год до этого было 23,3), доллар — 10,9 (было 21,2), фунт стерлингов — 6,2 (6,3), евро — 33,9 (29,2), юань — 17,1 (12,8), прочие валюты — 10,4.Запасы диверсифицирует и Китай, за 20 лет доля долларов уменьшилась на четверть, до 56 процентов, а золота — увеличилась в три раза. Более триллиона Пекин хранит в американских казначейских облигациях, но постепенно их распродает (Россия избавилась от этих бумаг почти полностью). По сообщению Минфина США, в марте китайцы реализовали трежерис на 15,2 миллиарда. В апреле, по предварительным данным, сумма в десять раз больше.В целом мировые ЦБ нарастили долю золота в активах до максимума с 1990-го. В хранилищах лежит порядка 36 тысяч тонн, десять лет назад было на 15 процентов меньше. Причина та же: недоверие к главной резервной валюте. Золото скупают для защиты финансовой системы, так как у драгметалла нет кредитного риска и опасности банкротства.Мировой расколСША все чаще используют доллар как средство экономического давления, но это может ослабить позиции ведущей мировой державы, пишет экономист Марк Фридрих в статье для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.По его мнению, украинский кризис расколол мир: Соединенные Штаты и их союзники вводят санкции против России, а Китай, Индия и еще несколько стран, включая ближневосточные, с этим не согласны.Многие государства все реже проводят сделки в долларах, поскольку считают его ненадежным. При этом Пекин, Дели и Москва давно торгуют в национальных валютах."Все видят: США заморозили российские активы, применив экономическое оружие. Но чем чаще Вашингтон превращает доллар в меч, тем он быстрее затупится", — подчеркивает экономист.В итоге, заключает он, санкционное давление на Россию способно обрушить всю западную финансовую систему.

2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

