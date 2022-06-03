https://ria.ru/20220603/razvyazka-1792854647.html

Движение по важной транспортной развязке открыли в Нижнем Новгороде

Движение по важной транспортной развязке открыли в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 03.06.2022

Движение по важной транспортной развязке открыли в Нижнем Новгороде

Движение по транспортной развязке на улице Циолковского, которая улучшает транспортное сообщение с 4 районами Нижегородской области, открыли в пятницу в Нижнем... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:33

2022-06-03T12:33

2022-06-03T15:06

нижегородская область

дмитрий чернышенко

глеб никитин

нижний новгород

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Движение по транспортной развязке на улице Циолковского, которая улучшает транспортное сообщение с 4 районами Нижегородской области, открыли в пятницу в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.Строительство транспортной развязки началось летом 2020 года. Она спроектирована таким образом, чтобы максимально устранить имеющиеся транспортные проблемы, исключить пересечения в одном уровне автомобильной дороги с железнодорожными и трамвайными путями и сформировать задел на дальнейшее развитие улично-дорожной сети."Этот амбициозный проект - знаковый как для Сормовского района Нижнего Новгорода, так и для еще четырех районов области, связывающих более 150 тысяч жителей. Объект был построен в рекордные сроки – за 21 месяц. Большая благодарность строителям, губернатору. Здесь было совместное финансирование. 2,8 миллиарда рублей – федеральные средства, около 2 миллиардов изыскал областной бюджет", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.В свою очередь полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что в Нижегородской области уделяется большое внимание вопросу качества и состояния автомобильных дорог, достигаются очень хорошие результаты. "Это важно не только для улучшения транспортной доступности и качества жизни людей, но и для развития экономики региона", - сказал Комаров.Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, развязка на Циолковского стала одним из важнейших проектов направления "Среда 800" инфраструктурной программы "Город 800". По его словам, пропускная способность транспортной развязки оценивается в 80 тысяч автомобилей в сутки. До начала строительства здесь проезжало около 50 тысяч машин."Дорожный объект на Циолковского стал еще одним важным для региона проектом, наряду с развязкой в Ольгине. И на этом мы не собираемся останавливаться. Строится четвертая очередь южного обхода Нижнего Новгорода, южный обход Арзамаса, реализуется интересный проект реконструкции участка автомобильной дороги Толоконцево-Могильцы с одним из первых в стране алюминиевых мостов через реку Линда", - приводятся в сообщении слова Никитина.Протяженность развязки составляет 1,55 километра, включая четырехполосный путепровод длиной 660 метров. Общая стоимость строительства составила более 5 миллиардов рублей.Отмечается, что раньше из-за регулярно закрытого железнодорожного переезда здесь возникали постоянные пробки. Строительство развязки решит транспортную проблему около 60 тысяч жителей Сормовского района.

https://ria.ru/20220602/otkhody-1792744431.html

https://ria.ru/20220527/stantsiya-1791264279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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