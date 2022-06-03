https://ria.ru/20220603/razvozzhaev-1792915155.html

Путин назначил Развожаева главой комиссии Госсовета по образованию

Путин назначил Развожаева главой комиссии Госсовета по образованию - РИА Новости, 03.06.2022

Путин назначил Развожаева главой комиссии Госсовета по образованию

Президент России Владимир Путин назначил нового главу комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", им стал губернатор Севастополя Михаил Развожаев,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:00

2022-06-03T15:00

2022-06-03T16:09

политика

игорь васильев

россия

севастополь

кировская область

владимир путин

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил нового главу комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", им стал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно предыдущей версии документа, председателем комиссии Госсовета по направлению "Образование" был губернатор Кировской области Игорь Васильев."Внести в указ президента РФ от 21 декабря 2020 года №800 "Вопросы Государственного Совета Российской Федерации"... изменение, изложив подпункт "и" пункта 4 в следующей редакции: "и) председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Образование" - губернатора города Севастополя Развожаева М.В.", - говорится в документе.Развожаев также является членом президиума Государственного Совета РФ с 21 декабря 2020 года.Указ вступает в силу со дня его подписания, 3 июня.

https://ria.ru/20220531/shurgalin-1792142403.html

россия

севастополь

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, игорь васильев, россия, севастополь, кировская область, владимир путин