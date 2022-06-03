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Путин назначил Развожаева главой комиссии Госсовета по образованию - РИА Новости, 03.06.2022
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Путин назначил Развожаева главой комиссии Госсовета по образованию
Путин назначил Развожаева главой комиссии Госсовета по образованию - РИА Новости, 03.06.2022
Путин назначил Развожаева главой комиссии Госсовета по образованию
Президент России Владимир Путин назначил нового главу комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", им стал губернатор Севастополя Михаил Развожаев,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:00
2022-06-03T16:09
политика
игорь васильев
россия
севастополь
кировская область
владимир путин
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил нового главу комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", им стал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно предыдущей версии документа, председателем комиссии Госсовета по направлению "Образование" был губернатор Кировской области Игорь Васильев."Внести в указ президента РФ от 21 декабря 2020 года №800 "Вопросы Государственного Совета Российской Федерации"... изменение, изложив подпункт "и" пункта 4 в следующей редакции: "и) председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Образование" - губернатора города Севастополя Развожаева М.В.", - говорится в документе.Развожаев также является членом президиума Государственного Совета РФ с 21 декабря 2020 года.Указ вступает в силу со дня его подписания, 3 июня.
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политика, игорь васильев, россия, севастополь, кировская область, владимир путин
15:00 03.06.2022 (обновлено: 16:09 03.06.2022)
 
Путин назначил Развожаева главой комиссии Госсовета по образованию

Президент Путин назначил Развожаева главой комиссии Госсовета по образованию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Михаил Развожаев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил нового главу комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", им стал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно предыдущей версии документа, председателем комиссии Госсовета по направлению "Образование" был губернатор Кировской области Игорь Васильев.
"Внести в указ президента РФ от 21 декабря 2020 года №800 "Вопросы Государственного Совета Российской Федерации"... изменение, изложив подпункт "и" пункта 4 в следующей редакции: "и) председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Образование" - губернатора города Севастополя Развожаева М.В.", - говорится в документе.
Развожаев также является членом президиума Государственного Совета РФ с 21 декабря 2020 года.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 3 июня.
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