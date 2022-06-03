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В конгрессе США расследуют инвестиции Саудовской Аравии в фирму зятя Трампа

В конгрессе США расследуют инвестиции Саудовской Аравии в фирму зятя Трампа - РИА Новости, 03.06.2022

В конгрессе США расследуют инвестиции Саудовской Аравии в фирму зятя Трампа

Комитет по надзору и реформам палаты представителей конгресса США заявил в четверг, что намерен провести расследование инвестиций в размере двух миллиардов... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T01:09

2022-06-03T01:09

2022-06-03T01:09

в мире

саудовская аравия

сша

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Комитет по надзору и реформам палаты представителей конгресса США заявил в четверг, что намерен провести расследование инвестиций в размере двух миллиардов долларов, которые Саудовская Аравия внесла в фирму Джареда Кушнера, зятя бывшего американского президента Дональда Трампа.Мэлони отметила, что на протяжении всех лет, что Трамп находился у власти, поддержка интересов Саудовской Аравии со стороны его администрации "была непоколебимой". "Это происходило на фоне того, как конгресс и весь остальной мир внимательно изучали случаи нарушения прав человека в Йемене, а также убийство журналиста Джамаля Хашукджи <...> и репрессии правительства Саудовской Аравии в отношении диссидентов в своей стране", - указала она.Глава надзорного комитета напомнила, что после ухода с руководящего поста в Белом доме Кушнер основал инвестиционную компанию A Fin Management LLC и добился финансирования в размере 2 миллиардов долларов из средств суверенного фонда Саудовской Аравии.В этой связи Мэлони потребовала, чтобы Кушнер предоставил конгрессу все запрошенные у него документы по данному финансированию, включая личные сообщения и записи, к 16 июня 2022 года.

https://ria.ru/20220424/rukopozhatiya-1785136476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, саудовская аравия, сша