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В конгрессе США расследуют инвестиции Саудовской Аравии в фирму зятя Трампа - РИА Новости, 03.06.2022
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В конгрессе США расследуют инвестиции Саудовской Аравии в фирму зятя Трампа
В конгрессе США расследуют инвестиции Саудовской Аравии в фирму зятя Трампа - РИА Новости, 03.06.2022
В конгрессе США расследуют инвестиции Саудовской Аравии в фирму зятя Трампа
Комитет по надзору и реформам палаты представителей конгресса США заявил в четверг, что намерен провести расследование инвестиций в размере двух миллиардов... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T01:09
2022-06-03T01:09
в мире
саудовская аравия
сша
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Комитет по надзору и реформам палаты представителей конгресса США заявил в четверг, что намерен провести расследование инвестиций в размере двух миллиардов долларов, которые Саудовская Аравия внесла в фирму Джареда Кушнера, зятя бывшего американского президента Дональда Трампа.Мэлони отметила, что на протяжении всех лет, что Трамп находился у власти, поддержка интересов Саудовской Аравии со стороны его администрации "была непоколебимой". "Это происходило на фоне того, как конгресс и весь остальной мир внимательно изучали случаи нарушения прав человека в Йемене, а также убийство журналиста Джамаля Хашукджи &lt;...&gt; и репрессии правительства Саудовской Аравии в отношении диссидентов в своей стране", - указала она.Глава надзорного комитета напомнила, что после ухода с руководящего поста в Белом доме Кушнер основал инвестиционную компанию A Fin Management LLC и добился финансирования в размере 2 миллиардов долларов из средств суверенного фонда Саудовской Аравии.В этой связи Мэлони потребовала, чтобы Кушнер предоставил конгрессу все запрошенные у него документы по данному финансированию, включая личные сообщения и записи, к 16 июня 2022 года.
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в мире, саудовская аравия, сша
01:09 03.06.2022
 
В конгрессе США расследуют инвестиции Саудовской Аравии в фирму зятя Трампа

В конгрессе США расследуют инвестиции Саудовской Аравии в фирму зятя Трампа Кушнера

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп и Джаред Кушнер
Дональд Трамп и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп и Джаред Кушнер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Комитет по надзору и реформам палаты представителей конгресса США заявил в четверг, что намерен провести расследование инвестиций в размере двух миллиардов долларов, которые Саудовская Аравия внесла в фирму Джареда Кушнера, зятя бывшего американского президента Дональда Трампа.
"Комитет намерен расследовать, не оказывали ли личные финансовые интересы господина Кушнера неправомерное влияние на внешнюю политику США на Ближнем Востоке при администрации Трампа", - сказала в четверг глава комитета, конгрессмен от штата Нью-Йорк Кэролин Мэлони. Ее слова приводятся на сайте возглавляемой ею структуры.
Мэлони отметила, что на протяжении всех лет, что Трамп находился у власти, поддержка интересов Саудовской Аравии со стороны его администрации "была непоколебимой". "Это происходило на фоне того, как конгресс и весь остальной мир внимательно изучали случаи нарушения прав человека в Йемене, а также убийство журналиста Джамаля Хашукджи <...> и репрессии правительства Саудовской Аравии в отношении диссидентов в своей стране", - указала она.
Глава надзорного комитета напомнила, что после ухода с руководящего поста в Белом доме Кушнер основал инвестиционную компанию A Fin Management LLC и добился финансирования в размере 2 миллиардов долларов из средств суверенного фонда Саудовской Аравии.
В этой связи Мэлони потребовала, чтобы Кушнер предоставил конгрессу все запрошенные у него документы по данному финансированию, включая личные сообщения и записи, к 16 июня 2022 года.
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