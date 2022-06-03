https://ria.ru/20220603/pvo-1792835114.html

Российские средства ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 03.06.2022

Российские средства ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских дрона и три снаряда РСЗО "Ураган", заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:50

2022-06-03T11:50

2022-06-03T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

игорь конашенков

харьковская область

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских дрона и три снаряда РСЗО "Ураган", заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах Рясная, Крутая Балка Донецкой Народной Республики и Дмитровка Харьковской области. Также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" над населенными пунктами Петрополье, Каменка Харьковской области и Новоселовка Вторая Донецкой Народной Республики", - сказал он.

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Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков, харьковская область