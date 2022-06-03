https://ria.ru/20220603/pvo-1792835114.html
Российские средства ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника
Российские средства ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 03.06.2022
Российские средства ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских дрона и три снаряда РСЗО "Ураган", заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:50
2022-06-03T11:50
2022-06-03T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
харьковская область
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских дрона и три снаряда РСЗО "Ураган", заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах Рясная, Крутая Балка Донецкой Народной Республики и Дмитровка Харьковской области. Также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" над населенными пунктами Петрополье, Каменка Харьковской области и Новоселовка Вторая Донецкой Народной Республики", - сказал он.
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792835755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков, харьковская область
11:50 03.06.2022 (обновлено: 11:52 03.06.2022)
Российские средства ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника
Российские ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника и перехватили три "Урагана"