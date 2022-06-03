https://ria.ru/20220603/putin-1793039003.html

Путин прокомментировал ситуацию с продовольствием на мировом рынке

Путин прокомментировал ситуацию с продовольствием на мировом рынке - РИА Новости, 03.06.2022

Путин прокомментировал ситуацию с продовольствием на мировом рынке

Россия видит попытки переложить на нее ответственность за происходящее на рынке продовольствия, но это попытка "переложить с больной головы на здоровую", заявил РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T20:09

2022-06-03T20:09

2022-06-03T22:14

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793053809_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f8bd189c3c1fcd71c83fcdb6999db82f.jpg

МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Россия видит попытки переложить на нее ответственность за происходящее на рынке продовольствия, но это попытка "переложить с больной головы на здоровую", заявил президент России Владимир Путин."Конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за всё происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас говорят, "переложить с больной головы на здоровую", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"С больной головы на здоровую" – Путин о попытках переложить на Россию ответственность за происходящее в мире Россия видит попытки переложить на нее ответственность за происходящее на рынке продовольствия, но это попытка "переложить с больной головы на здоровую", заявил президент России Владимир Путин. 2022-06-03T20:09 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия