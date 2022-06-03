https://ria.ru/20220603/putin-1793039003.html
Путин прокомментировал ситуацию с продовольствием на мировом рынке
Путин прокомментировал ситуацию с продовольствием на мировом рынке - РИА Новости, 03.06.2022
Путин прокомментировал ситуацию с продовольствием на мировом рынке
Россия видит попытки переложить на нее ответственность за происходящее на рынке продовольствия, но это попытка "переложить с больной головы на здоровую", заявил РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:09
2022-06-03T20:09
2022-06-03T22:14
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Россия видит попытки переложить на нее ответственность за происходящее на рынке продовольствия, но это попытка "переложить с больной головы на здоровую", заявил президент России Владимир Путин."Конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за всё происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас говорят, "переложить с больной головы на здоровую", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
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"С больной головы на здоровую" – Путин о попытках переложить на Россию ответственность за происходящее в мире
Россия видит попытки переложить на нее ответственность за происходящее на рынке продовольствия, но это попытка "переложить с больной головы на здоровую", заявил президент России Владимир Путин.
2022-06-03T20:09
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владимир путин, россия
20:09 03.06.2022 (обновлено: 22:14 03.06.2022)
Путин прокомментировал ситуацию с продовольствием на мировом рынке
Путин: видим попытки переложить ответственность за ситуацию с продовольствием на Россию