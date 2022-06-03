https://ria.ru/20220603/putin-1792951104.html

Путин поздравил президента Италии с праздником Республики

Путин поздравил президента Италии с праздником Республики - РИА Новости, 03.06.2022

Путин поздравил президента Италии с праздником Республики

Президент РФ Владимир Путин поздравил итальянского коллегу Серджо Маттареллу с национальным праздником днём Республики, который отмечался в четверг, заявил... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:26

2022-06-03T16:26

2022-06-03T16:26

италия

россия

украина

в мире

владимир путин

серджо маттарелла

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РИМ, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил итальянского коллегу Серджо Маттареллу с национальным праздником днём Республики, который отмечался в четверг, заявил российский посол Сергей Разов.Накануне праздника Республики в среду вечером в Квиринальском дворце состоялся традиционный концерт для руководства страны и представителей дипломатического корпуса. В связи с конфликтом на Украине на него впервые не были приглашены послы России и Белоруссии. Как пояснила новостная служба итальянского гостелевидения Rai, такое решение было принято "вследствие указаний, поступивших из Брюсселя".В интервью итальянскому информационному агентству LaPresse Разов с сожалением констатировал, что российско-итальянские отношения испортились."Многие форматы и механизмы диалога, которые эффективно функционировали, заморожены, торговля идет вниз, культурное сотрудничество по существу свернуто, были безосновательно выдворены сотрудники российского посольства, а о доминирующей линии в СМИ Италии в отношении России говорить просто не приходится. У меня, как у человека, довольно долго работающего в Италии в качестве посла, происходящее вызывает горечь и сожаление. Но это не наш выбор", - сказал посол.Он подчеркнул, что Италия действует в рамках коллективных решений, руководствуясь соображениями евроатлантической солидарности и блоковой дисциплины. в такие кризисные исторические периоды, подчеркнул Разов, необходимо "работать на перспективу, чтобы не утратить все то позитивное, что было накоплено за десятилетия конструктивного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества"."Что касается концерта, то мы с супругой все эти годы с большим удовольствием посещали торжественный прием у президента Итальянской республики по случаю национального праздника с выступлениями прекрасных музыкальных коллективов. Но что поделаешь – политика есть политика. Кстати, Путин поздравил президента Италии с этим праздником", - сказал посол.

https://ria.ru/20220603/oruzhie-1792853225.html

https://ria.ru/20220601/italiya-1792433068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

италия, россия, украина, в мире, владимир путин, серджо маттарелла