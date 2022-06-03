Путин поздравил президента Италии с праздником Республики
Президент Путин поздравил итальянского коллегу Маттареллу с праздником Республики
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
РИМ, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил итальянского коллегу Серджо Маттареллу с национальным праздником днём Республики, который отмечался в четверг, заявил российский посол Сергей Разов.
Накануне праздника Республики в среду вечером в Квиринальском дворце состоялся традиционный концерт для руководства страны и представителей дипломатического корпуса. В связи с конфликтом на Украине на него впервые не были приглашены послы России и Белоруссии. Как пояснила новостная служба итальянского гостелевидения Rai, такое решение было принято "вследствие указаний, поступивших из Брюсселя".
В интервью итальянскому информационному агентству LaPresse Разов с сожалением констатировал, что российско-итальянские отношения испортились.
"Многие форматы и механизмы диалога, которые эффективно функционировали, заморожены, торговля идет вниз, культурное сотрудничество по существу свернуто, были безосновательно выдворены сотрудники российского посольства, а о доминирующей линии в СМИ Италии в отношении России говорить просто не приходится. У меня, как у человека, довольно долго работающего в Италии в качестве посла, происходящее вызывает горечь и сожаление. Но это не наш выбор", - сказал посол.
Он подчеркнул, что Италия действует в рамках коллективных решений, руководствуясь соображениями евроатлантической солидарности и блоковой дисциплины. в такие кризисные исторические периоды, подчеркнул Разов, необходимо "работать на перспективу, чтобы не утратить все то позитивное, что было накоплено за десятилетия конструктивного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества".
"Что касается концерта, то мы с супругой все эти годы с большим удовольствием посещали торжественный прием у президента Итальянской республики по случаю национального праздника с выступлениями прекрасных музыкальных коллективов. Но что поделаешь – политика есть политика. Кстати, Путин поздравил президента Италии с этим праздником", - сказал посол.