https://ria.ru/20220603/psb-1792962558.html

ПСБ создает маркетплейс для промышленных предприятий

ПСБ создает маркетплейс для промышленных предприятий - РИА Новости, 03.06.2022

ПСБ создает маркетплейс для промышленных предприятий

ПСБ создает новую цифровую платформу, которая позволит промышленным предприятиям, производителям и поставщикам выстраивать новые логистические цепочки,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:45

2022-06-03T16:45

2022-06-03T16:45

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россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. ПСБ создает новую цифровую платформу, которая позволит промышленным предприятиям, производителям и поставщикам выстраивать новые логистические цепочки, осуществлять разработку и выпуск продукции импортозамещения или поставки критической импортной продукции из дружественных стран, пользоваться необходимыми финансовыми и консалтинговыми продуктами в автоматическом режиме, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов на круглом столе банка "Импортозамещение и диверсификация промышленности РФ через современные цифровые решения", организованном в рамках конференции ЦИПР. Дроздов отметил, что в текущих условиях экономическая повестка направлена на оптимизацию издержек, восстановление цепочек поставок, обеспечение независимости от импорта в стратегических секторах и развитие собственных технологий. ПСБ как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса считает одной из своих стратегических задач всестороннюю поддержку как непосредственно ОПК, так и всех отраслей российской промышленности в этих направлениях."Для многих стратегических предприятий сейчас вопросы оптимизации издержек и восстановления цепочек поставок – жизненно важные. Огромный потенциал для оптимизации заключается во внедрении цифровых решений. Так, ПСБ начал разработку новой цифровой платформы - маркетплейса, который обеспечит эффективное взаимодействие производителей и поставщиков, реализацию продуктов и процессов ОПК на базе цифровых сквозных технологий. С помощью нового механизма предприятия смогут оптимизировать текущие процессы и сократить время поиска заказчиков и исполнителей, построить новые цепочки кооперации, компании ОПК увеличат долю производства и получат гарантированный сбыт гражданской продукции. Разработку нового решения банк планирует завершить в следующем году", - сказал Дроздов. Ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) — первая в России конференция для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности, реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", развития российского высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности.

https://ria.ru/20220601/fotovystavka-1792368723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, псб (банк псб)