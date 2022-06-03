https://ria.ru/20220603/protest-1792951673.html
В Ереване протестующие подошли к дому правительства
В Ереване протестующие подошли к дому правительства - РИА Новости, 03.06.2022
В Ереване протестующие подошли к дому правительства
Участники акции оппозиции в Ереване подошли к зданию правительства Армении, которое оцеплено бойцами спецназа, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:28
2022-06-03T16:28
2022-06-03T17:57
в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 3 июн — РИА Новости. Участники акции оппозиции в Ереване подошли к зданию правительства Армении, которое оцеплено бойцами спецназа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Протестное шествие началось в районе 16:40 по Еревану — митингующие, пройдя по городу и направляясь к Площади Республики, подошли к нему в районе 17:10. Перед ним уже стояло много бойцов спецназа — все в шлемах и со щитами, и их перед домом правительства, оцепляющих его, оказалось в этот раз больше, чем обычно.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html
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Шествие оппозиции и митинг у здания правительства в Ереване
Участники шествия оппозиции в Ереване подошли к зданию правительства Армении, которое оцеплено бойцами спецназа. Протестное шествие началось в районе 16:40 по Еревану – митингующие, пройдя по городу и направляясь к Площади Республики, подошли к нему в районе 17:10. Перед ним уже стояло много бойцов спецназа – все в шлемах и со щитами, и их перед домом правительства, оцепляющих его, оказалось в этот раз больше, чем обычно.
2022-06-03T16:28
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PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ереван, армения
16:28 03.06.2022 (обновлено: 17:57 03.06.2022)
В Ереване протестующие подошли к дому правительства
Участники шествия оппозиции в Ереване подошли к зданию правительства Армении