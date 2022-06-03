https://ria.ru/20220603/protest-1792951673.html

В Ереване протестующие подошли к дому правительства

В Ереване протестующие подошли к дому правительства - РИА Новости, 03.06.2022

В Ереване протестующие подошли к дому правительства

Участники акции оппозиции в Ереване подошли к зданию правительства Армении, которое оцеплено бойцами спецназа, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:28

2022-06-03T16:28

2022-06-03T17:57

в мире

ереван

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792978276_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_10242581a00c4a2a7436b19580fed7cb.jpg

ЕРЕВАН, 3 июн — РИА Новости. Участники акции оппозиции в Ереване подошли к зданию правительства Армении, которое оцеплено бойцами спецназа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Протестное шествие началось в районе 16:40 по Еревану — митингующие, пройдя по городу и направляясь к Площади Республики, подошли к нему в районе 17:10. Перед ним уже стояло много бойцов спецназа — все в шлемах и со щитами, и их перед домом правительства, оцепляющих его, оказалось в этот раз больше, чем обычно.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шествие оппозиции и митинг у здания правительства в Ереване Участники шествия оппозиции в Ереване подошли к зданию правительства Армении, которое оцеплено бойцами спецназа. Протестное шествие началось в районе 16:40 по Еревану – митингующие, пройдя по городу и направляясь к Площади Республики, подошли к нему в районе 17:10. Перед ним уже стояло много бойцов спецназа – все в шлемах и со щитами, и их перед домом правительства, оцепляющих его, оказалось в этот раз больше, чем обычно. 2022-06-03T16:28 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ереван, армения