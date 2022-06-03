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Правительство будет стимулировать внедрение IT-решений в промышленности - РИА Новости, 03.06.2022
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Правительство будет стимулировать внедрение IT-решений в промышленности
Правительство будет стимулировать внедрение IT-решений в промышленности - РИА Новости, 03.06.2022
Правительство будет стимулировать внедрение IT-решений в промышленности
Правительство РФ запустит механизм стимулирования спроса на новые программные решения в промышленности, а также покроет часть расходов и предусмотрит льготы для РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:23
2022-06-03T15:23
экономика
технологии
россия
промышленность
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Правительство РФ запустит механизм стимулирования спроса на новые программные решения в промышленности, а также покроет часть расходов и предусмотрит льготы для внедрения таких проектов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он указал на то, что любые меры по поддержке создания и внедрения отраслевых решений должны приниматься только по согласованию с ключевыми игроками в этих индустриях."Бизнес должен сформулировать свои потребности, обозначить, какие продукты ему нужны. Правительство организует поиск команд, которые смогут это обеспечить. Причем мы покроем часть финансовых расходов… Рассмотрим и возможность предоставления льготного кредитования под внедрение таких продуктов. Их линейку должны определить сами отраслевики", - уточнил глава кабмина.Он не исключил, что за счет запуска общей площадки коммуникаций получится найти новые перспективные проекты, которые бизнес сам захочет внедрять, уже без поддержки государства. Премьер пояснил, что такую практику предлагается внедрять в ключевых отраслях промышленности.Он уточнил, что промышленность сегодня занимает третье место по уровню затрат на внедрение и использование цифровых решений, однако доля отечественных программных продуктов, которые сейчас задействованы на промышленных предприятиях, не превышает четверти от всех внедренных технологий, выполняющих ключевые функции."Поэтому у отечественных разработчиков есть все возможности заполнить рынок такого программного обеспечения", - заявил премьер.
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экономика, технологии, россия, промышленность, михаил мишустин
15:23 03.06.2022
 
Правительство будет стимулировать внедрение IT-решений в промышленности

Мишустин: мы запустим механизм стимулирования спроса на цифровые решения в промышленности

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Правительство РФ запустит механизм стимулирования спроса на новые программные решения в промышленности, а также покроет часть расходов и предусмотрит льготы для внедрения таких проектов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы запустим и отработаем на практике механизм стимулирования спроса на новые цифровые решения в промышленности и сможем этот опыт в последующем переносить и на другие индустрии", - сказал Мишустин в ходе выступления на VII конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Он указал на то, что любые меры по поддержке создания и внедрения отраслевых решений должны приниматься только по согласованию с ключевыми игроками в этих индустриях.
"Бизнес должен сформулировать свои потребности, обозначить, какие продукты ему нужны. Правительство организует поиск команд, которые смогут это обеспечить. Причем мы покроем часть финансовых расходов… Рассмотрим и возможность предоставления льготного кредитования под внедрение таких продуктов. Их линейку должны определить сами отраслевики", - уточнил глава кабмина.
Михаил Мишустин посещает конференцию Цифровая индустрия промышленной России - 2022 в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
14:45
Мишустин: доля затрат на закупку российского ПО должна вырасти до 70%
Он не исключил, что за счет запуска общей площадки коммуникаций получится найти новые перспективные проекты, которые бизнес сам захочет внедрять, уже без поддержки государства. Премьер пояснил, что такую практику предлагается внедрять в ключевых отраслях промышленности.
"Ряд наших крупных компаний уже подтвердили свою заинтересованность в этом. Готовы к кооперации для стимулирования появления конкурентоспособных решений. Мы поддержим всех, кто захочет присоединиться к этой работе", - заверил Мишустин.
Он уточнил, что промышленность сегодня занимает третье место по уровню затрат на внедрение и использование цифровых решений, однако доля отечественных программных продуктов, которые сейчас задействованы на промышленных предприятиях, не превышает четверти от всех внедренных технологий, выполняющих ключевые функции.
"Поэтому у отечественных разработчиков есть все возможности заполнить рынок такого программного обеспечения", - заявил премьер.
 
ЭкономикаТехнологииРоссияПромышленностьМихаил Мишустин
 
 
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