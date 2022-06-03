https://ria.ru/20220603/promyshlennost-1792923158.html

Правительство будет стимулировать внедрение IT-решений в промышленности

Правительство будет стимулировать внедрение IT-решений в промышленности - РИА Новости, 03.06.2022

Правительство будет стимулировать внедрение IT-решений в промышленности

Правительство РФ запустит механизм стимулирования спроса на новые программные решения в промышленности, а также покроет часть расходов и предусмотрит льготы для РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:23

2022-06-03T15:23

2022-06-03T15:23

экономика

технологии

россия

промышленность

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Правительство РФ запустит механизм стимулирования спроса на новые программные решения в промышленности, а также покроет часть расходов и предусмотрит льготы для внедрения таких проектов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он указал на то, что любые меры по поддержке создания и внедрения отраслевых решений должны приниматься только по согласованию с ключевыми игроками в этих индустриях."Бизнес должен сформулировать свои потребности, обозначить, какие продукты ему нужны. Правительство организует поиск команд, которые смогут это обеспечить. Причем мы покроем часть финансовых расходов… Рассмотрим и возможность предоставления льготного кредитования под внедрение таких продуктов. Их линейку должны определить сами отраслевики", - уточнил глава кабмина.Он не исключил, что за счет запуска общей площадки коммуникаций получится найти новые перспективные проекты, которые бизнес сам захочет внедрять, уже без поддержки государства. Премьер пояснил, что такую практику предлагается внедрять в ключевых отраслях промышленности.Он уточнил, что промышленность сегодня занимает третье место по уровню затрат на внедрение и использование цифровых решений, однако доля отечественных программных продуктов, которые сейчас задействованы на промышленных предприятиях, не превышает четверти от всех внедренных технологий, выполняющих ключевые функции."Поэтому у отечественных разработчиков есть все возможности заполнить рынок такого программного обеспечения", - заявил премьер.

https://ria.ru/20220603/mishustin-1792908769.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, россия, промышленность, михаил мишустин