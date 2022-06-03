https://ria.ru/20220603/promyshlennost-1792914338.html

Мишустин указал на необходимость воссоздания обрабатывающей промышленности

Мишустин указал на необходимость воссоздания обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 03.06.2022

Мишустин указал на необходимость воссоздания обрабатывающей промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость восстановить роль обрабатывающей промышленности как базового компонента национальной экономики, а... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:59

2022-06-03T14:59

2022-06-03T14:59

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость восстановить роль обрабатывающей промышленности как базового компонента национальной экономики, а также не просто снизить зависимость от импорта, но и запустить собственные инновационные продукты.По его словам, важно не только снизить зависимость от импорта, но и запустить собственные инновационные проекты по разработке, выпуску и испытанию продукции, на всех стадиях жизненного цикла которой будут применяться сквозные технологии — робототехники, искусственного интеллекта, кибербезопасности, обработки больших данных, беспроводной связи, интернета вещей.Для этого, по словам премьера, необходимо построить четкую и современную систему управления промышленностью, сформировать соответствующие отраслевые стандарты и создать предприятиям такие условия, в которых они смогут сохранить темпы производства, сократить прямые и косвенные издержки.

https://ria.ru/20220603/mishustin-1792908769.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, россия, михаил мишустин