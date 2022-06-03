https://ria.ru/20220603/promyshlennost-1792914338.html
Мишустин указал на необходимость воссоздания обрабатывающей промышленности
Мишустин указал на необходимость воссоздания обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 03.06.2022
Мишустин указал на необходимость воссоздания обрабатывающей промышленности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость восстановить роль обрабатывающей промышленности как базового компонента национальной экономики, а... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:59
2022-06-03T14:59
2022-06-03T14:59
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость восстановить роль обрабатывающей промышленности как базового компонента национальной экономики, а также не просто снизить зависимость от импорта, но и запустить собственные инновационные продукты.По его словам, важно не только снизить зависимость от импорта, но и запустить собственные инновационные проекты по разработке, выпуску и испытанию продукции, на всех стадиях жизненного цикла которой будут применяться сквозные технологии — робототехники, искусственного интеллекта, кибербезопасности, обработки больших данных, беспроводной связи, интернета вещей.Для этого, по словам премьера, необходимо построить четкую и современную систему управления промышленностью, сформировать соответствующие отраслевые стандарты и создать предприятиям такие условия, в которых они смогут сохранить темпы производства, сократить прямые и косвенные издержки.
https://ria.ru/20220603/mishustin-1792908769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Мишустин указал на необходимость воссоздания обрабатывающей промышленности
Мишустин: важно снизить зависимость от импорта и запустить проекты по выпуску продукции
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость восстановить роль обрабатывающей промышленности как базового компонента национальной экономики, а также не просто снизить зависимость от импорта, но и запустить собственные инновационные продукты.
"Важно восстановить роль обрабатывающей промышленности как базового компонента национальной экономики", - сказал Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии VII конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
По его словам, важно не только снизить зависимость от импорта, но и запустить собственные инновационные проекты по разработке, выпуску и испытанию продукции, на всех стадиях жизненного цикла которой будут применяться сквозные технологии — робототехники, искусственного интеллекта, кибербезопасности, обработки больших данных, беспроводной связи, интернета вещей.
Для этого, по словам премьера, необходимо построить четкую и современную систему управления промышленностью, сформировать соответствующие отраслевые стандарты и создать предприятиям такие условия, в которых они смогут сохранить темпы производства, сократить прямые и косвенные издержки.