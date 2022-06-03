https://ria.ru/20220603/proizvodstvo-1792876890.html

На Новотроицком содовом заводе запустили вторую очередь производства

На Новотроицком содовом заводе запустили вторую очередь производства - РИА Новости, 03.06.2022

На Новотроицком содовом заводе запустили вторую очередь производства

На Новотроицком содовом заводе в Оренбургской области введена в строй вторая очередь производства строительной извести, инвестиции в проект составили более 120... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:37

2022-06-03T13:37

2022-06-03T13:37

оренбургская область

денис паслер

экономика

технологии

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. На Новотроицком содовом заводе в Оренбургской области введена в строй вторая очередь производства строительной извести, инвестиции в проект составили более 120 миллионов рублей, сообщает пресс- служба правительства региона.Первая очередь заработала в конце 2019 года, с запуском второй очереди объемы производства извести возрастут до 400 тонн в сутки.Новотроицкий содовый завод – один из девяти резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР "Новотроицк"), там применяется усовершенствованная технология безотходного производства кальцинированной соды.Завод работает с осени 2019 года. Помимо 90 тысяч тонн строительной извести в год там выпускают более 100 тысяч тонн кальцинированной соды и химически осажденного мела, 140 тысяч тонн строительных смесей на основе гипса - штукатурку, шпаклёвку и алебастр.

https://ria.ru/20220603/natsproekt-1792854386.html

оренбургская область

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Алёна Пава

денис паслер, экономика, технологии, оренбургская область