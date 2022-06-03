https://ria.ru/20220603/prodovolstvie-1793038239.html

Путин заявил, что проблемы с продовольствием начались еще до спецоперации

Путин заявил, что проблемы с продовольствием начались еще до спецоперации - РИА Новости, 03.06.2022

Путин заявил, что проблемы с продовольствием начались еще до спецоперации

Ситуация с проблемами продовольствия в мире начала складываться еще задолго до спецоперации России на Украине - во время пандемии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T20:05

2022-06-03T20:05

2022-06-03T22:14

владимир путин

экономика

россия

украина

донбасс

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790720348_0:29:3151:1801_1920x0_80_0_0_5af7259b8c32da1429aab6d085ce5018.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ситуация с проблемами продовольствия в мире начала складываться еще задолго до спецоперации России на Украине - во время пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин."Ситуация неблагоприятная на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера, и даже не с момента начала специальной военной операции России на Донбассе и на Украине. Она начала складываться ещё с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое хозяйство, мировая экономика присели и нужно было восстанавливать мировую экономику. Ничего лучшего не нашли, в тех же Соединенных Штатах, финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения и в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, российские власти в целом делали примерно то же, но гораздо аккуратнее."Мы делали это более точечно, добивались нужного результата без того, чтобы все эти действия отразились на макроэкономических показателях, в том числе, на безмерном росте инфляции. Совсем по-другому ситуация складывалась в тех же Соединенных Штатах", - добавил он.Президент отметил, что США и Европа после начала спецоперации РФ начали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию в продовольственном секторе и производстве удобрений.Он отметил, что Россия видит попытки переложить на нее ответственность за происходящее на рынке продовольствия, но это попытка "переложить с больной головы на здоровую"."Конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за всё происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас говорят, "переложить с больной головы на здоровую", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220603/putin-1793040816.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"С больной головы на здоровую" – Путин о попытках переложить на Россию ответственность за происходящее в мире Россия видит попытки переложить на нее ответственность за происходящее на рынке продовольствия, но это попытка "переложить с больной головы на здоровую", заявил президент России Владимир Путин. 2022-06-03T20:05 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, экономика, россия, украина, донбасс, здоровье - общество