https://ria.ru/20220603/prodovolstvie-1793038239.html
Путин заявил, что проблемы с продовольствием начались еще до спецоперации
Путин заявил, что проблемы с продовольствием начались еще до спецоперации - РИА Новости, 03.06.2022
Путин заявил, что проблемы с продовольствием начались еще до спецоперации
Ситуация с проблемами продовольствия в мире начала складываться еще задолго до спецоперации России на Украине - во время пандемии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:05
2022-06-03T20:05
2022-06-03T22:14
владимир путин
экономика
россия
украина
донбасс
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ситуация с проблемами продовольствия в мире начала складываться еще задолго до спецоперации России на Украине - во время пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин."Ситуация неблагоприятная на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера, и даже не с момента начала специальной военной операции России на Донбассе и на Украине. Она начала складываться ещё с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое хозяйство, мировая экономика присели и нужно было восстанавливать мировую экономику. Ничего лучшего не нашли, в тех же Соединенных Штатах, финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения и в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, российские власти в целом делали примерно то же, но гораздо аккуратнее."Мы делали это более точечно, добивались нужного результата без того, чтобы все эти действия отразились на макроэкономических показателях, в том числе, на безмерном росте инфляции. Совсем по-другому ситуация складывалась в тех же Соединенных Штатах", - добавил он.Президент отметил, что США и Европа после начала спецоперации РФ начали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию в продовольственном секторе и производстве удобрений.Он отметил, что Россия видит попытки переложить на нее ответственность за происходящее на рынке продовольствия, но это попытка "переложить с больной головы на здоровую"."Конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за всё происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас говорят, "переложить с больной головы на здоровую", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220603/putin-1793040816.html
россия
украина
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790720348_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_8da892fc0c4f8608daa834ca243cbbff.jpg
"С больной головы на здоровую" – Путин о попытках переложить на Россию ответственность за происходящее в мире
Россия видит попытки переложить на нее ответственность за происходящее на рынке продовольствия, но это попытка "переложить с больной головы на здоровую", заявил президент России Владимир Путин.
2022-06-03T20:05
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, украина, донбасс, здоровье - общество
20:05 03.06.2022 (обновлено: 22:14 03.06.2022)
Путин заявил, что проблемы с продовольствием начались еще до спецоперации
Путин: ситуация с проблемами продовольствия в мире начала складываться до спецоперации
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Ситуация с проблемами продовольствия в мире начала складываться еще задолго до спецоперации России на Украине - во время пандемии, заявил
президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация неблагоприятная на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера, и даже не с момента начала специальной военной операции России
на Донбассе
и на Украине
. Она начала складываться ещё с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое хозяйство, мировая экономика присели и нужно было восстанавливать мировую экономику. Ничего лучшего не нашли, в тех же Соединенных Штатах, финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения и в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, российские власти в целом делали примерно то же, но гораздо аккуратнее.
"Мы делали это более точечно, добивались нужного результата без того, чтобы все эти действия отразились на макроэкономических показателях, в том числе, на безмерном росте инфляции. Совсем по-другому ситуация складывалась в тех же Соединенных Штатах", - добавил он.
Президент отметил, что США
и Европа
после начала спецоперации РФ начали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию в продовольственном секторе и производстве удобрений.
"Когда началась наша спецоперация , европейцы, американцы начали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию в этом секторе продовольственном и секторе производства удобрений",- сказал Путин.
Он отметил, что Россия видит попытки переложить на нее ответственность за происходящее на рынке продовольствия, но это попытка "переложить с больной головы на здоровую".
"Конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за всё происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас говорят, "переложить с больной головы на здоровую", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".