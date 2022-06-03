https://ria.ru/20220603/pozhary-1792934430.html
Путин поручил уточнить критерии введения режима ЧС в лесах при пожарах
Путин поручил уточнить критерии введения режима ЧС в лесах при пожарах - РИА Новости, 03.06.2022
Путин поручил уточнить критерии введения режима ЧС в лесах при пожарах
Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября уточнить критерии введения режима чрезвычайной ситуации в лесах при пожарах, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:57
2022-06-03T15:57
2022-06-03T15:57
россия
политика
михаил мишустин
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября уточнить критерии введения режима чрезвычайной ситуации в лесах при пожарах, сообщает пресс-служба Кремля."Уточнение критериев введения режима чрезвычайной ситуации в лесах (в том числе расположенных на особо охраняемых природных территориях), возникшей вследствие лесных пожаров", - говорится в утвержденном перечне поручений по вопросам предотвращения лесных пожаров и ликвидации их последствий, опубликованном на сайте Кремля.Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220602/pozhary-1792518626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф
Путин поручил уточнить критерии введения режима ЧС в лесах при пожарах
Путин поручил до 1 ноября уточнить критерии введения режима ЧС в лесах при пожарах