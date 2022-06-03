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Путин поручил уточнить критерии введения режима ЧС в лесах при пожарах - РИА Новости, 03.06.2022
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Путин поручил уточнить критерии введения режима ЧС в лесах при пожарах
Путин поручил уточнить критерии введения режима ЧС в лесах при пожарах - РИА Новости, 03.06.2022
Путин поручил уточнить критерии введения режима ЧС в лесах при пожарах
Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября уточнить критерии введения режима чрезвычайной ситуации в лесах при пожарах, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:57
2022-06-03T15:57
россия
политика
михаил мишустин
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября уточнить критерии введения режима чрезвычайной ситуации в лесах при пожарах, сообщает пресс-служба Кремля."Уточнение критериев введения режима чрезвычайной ситуации в лесах (в том числе расположенных на особо охраняемых природных территориях), возникшей вследствие лесных пожаров", - говорится в утвержденном перечне поручений по вопросам предотвращения лесных пожаров и ликвидации их последствий, опубликованном на сайте Кремля.Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.
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россия, политика, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф
15:57 03.06.2022
 
Путин поручил уточнить критерии введения режима ЧС в лесах при пожарах

Путин поручил до 1 ноября уточнить критерии введения режима ЧС в лесах при пожарах

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября уточнить критерии введения режима чрезвычайной ситуации в лесах при пожарах, сообщает пресс-служба Кремля.
"Уточнение критериев введения режима чрезвычайной ситуации в лесах (в том числе расположенных на особо охраняемых природных территориях), возникшей вследствие лесных пожаров", - говорится в утвержденном перечне поручений по вопросам предотвращения лесных пожаров и ликвидации их последствий, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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В Красноярском крае потушили все лесные пожары
 
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