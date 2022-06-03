https://ria.ru/20220603/pozhary-1792934430.html

Путин поручил уточнить критерии введения режима ЧС в лесах при пожарах

Путин поручил уточнить критерии введения режима ЧС в лесах при пожарах - РИА Новости, 03.06.2022

Путин поручил уточнить критерии введения режима ЧС в лесах при пожарах

Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября уточнить критерии введения режима чрезвычайной ситуации в лесах при пожарах, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:57

2022-06-03T15:57

2022-06-03T15:57

россия

политика

михаил мишустин

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября уточнить критерии введения режима чрезвычайной ситуации в лесах при пожарах, сообщает пресс-служба Кремля."Уточнение критериев введения режима чрезвычайной ситуации в лесах (в том числе расположенных на особо охраняемых природных территориях), возникшей вследствие лесных пожаров", - говорится в утвержденном перечне поручений по вопросам предотвращения лесных пожаров и ликвидации их последствий, опубликованном на сайте Кремля.Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220602/pozhary-1792518626.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф