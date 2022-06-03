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Из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы спасли семь кошек

Из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы спасли семь кошек - РИА Новости, 03.06.2022

Из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы спасли семь кошек

Семь кошек удалось спасти из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:36

2022-06-03T15:36

2022-06-03T15:36

пожар в бц "гранд сетунь плаза"

происшествия

коммерческая недвижимость

москва

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Семь кошек удалось спасти из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."В ходе проведения работ по ликвидации возгорания были спасены семь кошек", - сказал собеседник агентства.

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пожар в бц "гранд сетунь плаза" , происшествия, коммерческая недвижимость, москва