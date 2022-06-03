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Из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы спасли семь кошек - РИА Новости, 03.06.2022
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Из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы спасли семь кошек
Из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы спасли семь кошек - РИА Новости, 03.06.2022
Из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы спасли семь кошек
Семь кошек удалось спасти из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:36
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пожар в бц "гранд сетунь плаза"
происшествия
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Семь кошек удалось спасти из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."В ходе проведения работ по ликвидации возгорания были спасены семь кошек", - сказал собеседник агентства.
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пожар в бц "гранд сетунь плаза" , происшествия, коммерческая недвижимость, москва
15:36 03.06.2022
 
Из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы спасли семь кошек

Департамент ГОЧСиПБ: семь кошек спасли из горящего здания "Гранд Сетунь-Плаза"

© Фото : ГУ МЧС по МосквеКошка, спасенная из пожара.
Кошка, спасенная из пожара. - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : ГУ МЧС по Москве
Кошка, спасенная из пожара.. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Семь кошек удалось спасти из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
"В ходе проведения работ по ликвидации возгорания были спасены семь кошек", - сказал собеседник агентства.
 
Пожар в БЦ "Гранд Сетунь Плаза"ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМосква
 
 
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