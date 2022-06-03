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Из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы спасли семь кошек
Из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы спасли семь кошек - РИА Новости, 03.06.2022
Из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы спасли семь кошек
Семь кошек удалось спасти из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:36
2022-06-03T15:36
2022-06-03T15:36
пожар в бц "гранд сетунь плаза"
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Семь кошек удалось спасти из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."В ходе проведения работ по ликвидации возгорания были спасены семь кошек", - сказал собеседник агентства.
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пожар в бц "гранд сетунь плаза" , происшествия, коммерческая недвижимость, москва
Из горящего здания бизнес-центра на западе Москвы спасли семь кошек
Департамент ГОЧСиПБ: семь кошек спасли из горящего здания "Гранд Сетунь-Плаза"