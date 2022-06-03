https://ria.ru/20220603/pozhar-1792881789.html

В Кремле отметили работу экстренных служб при пожаре в БЦ на западе Москвы

В Кремле отметили работу экстренных служб при пожаре в БЦ на западе Москвы - РИА Новости, 03.06.2022

В Кремле отметили работу экстренных служб при пожаре в БЦ на западе Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при пожаре в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь-Плаза" все службы среагировали оперативно. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:38

2022-06-03T13:38

2022-06-03T13:38

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в бц "гранд сетунь плаза"

сергей собянин

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при пожаре в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь-Плаза" все службы среагировали оперативно.В пятницу на западе Москвы загорелся бизнес-центр "Сетунь-Плаза". Причиной которого, по предварительным данным, мог стать поджог. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пожар в бизнес-центре потушен. Собянин отметил, что двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте."Это городское происшествие, хотя и достаточно крупное. Все службы среагировали весьма и весьма оперативно. Что касается причин, то они устанавливаются. И в зависимости от этого министерство (МЧС) уже уполномочено принимать соответствующие решения", - сказал Песков журналистам.Собянин ранее отметил, что до восстановления движения в районе ЧП сделали бесплатный проезд в наземном транспорте в этом районе и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах.

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москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в бц "гранд сетунь плаза" , сергей собянин, дмитрий песков