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В Кремле отметили работу экстренных служб при пожаре в БЦ на западе Москвы
В Кремле отметили работу экстренных служб при пожаре в БЦ на западе Москвы - РИА Новости, 03.06.2022
В Кремле отметили работу экстренных служб при пожаре в БЦ на западе Москвы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при пожаре в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь-Плаза" все службы среагировали оперативно. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:38
2022-06-03T13:38
2022-06-03T13:38
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в бц "гранд сетунь плаза"
сергей собянин
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при пожаре в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь-Плаза" все службы среагировали оперативно.В пятницу на западе Москвы загорелся бизнес-центр "Сетунь-Плаза". Причиной которого, по предварительным данным, мог стать поджог. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пожар в бизнес-центре потушен. Собянин отметил, что двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте."Это городское происшествие, хотя и достаточно крупное. Все службы среагировали весьма и весьма оперативно. Что касается причин, то они устанавливаются. И в зависимости от этого министерство (МЧС) уже уполномочено принимать соответствующие решения", - сказал Песков журналистам.Собянин ранее отметил, что до восстановления движения в районе ЧП сделали бесплатный проезд в наземном транспорте в этом районе и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в бц "гранд сетунь плаза" , сергей собянин, дмитрий песков
В Кремле отметили работу экстренных служб при пожаре в БЦ на западе Москвы
Песков: при пожаре в бизнес-центре "Гранд Сетунь-Плаза" все службы среагировали оперативно