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В Кремле отметили работу экстренных служб при пожаре в БЦ на западе Москвы - РИА Новости, 03.06.2022
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В Кремле отметили работу экстренных служб при пожаре в БЦ на западе Москвы
В Кремле отметили работу экстренных служб при пожаре в БЦ на западе Москвы - РИА Новости, 03.06.2022
В Кремле отметили работу экстренных служб при пожаре в БЦ на западе Москвы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при пожаре в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь-Плаза" все службы среагировали оперативно. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:38
2022-06-03T13:38
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в бц "гранд сетунь плаза"
сергей собянин
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при пожаре в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь-Плаза" все службы среагировали оперативно.В пятницу на западе Москвы загорелся бизнес-центр "Сетунь-Плаза". Причиной которого, по предварительным данным, мог стать поджог. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пожар в бизнес-центре потушен. Собянин отметил, что двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте."Это городское происшествие, хотя и достаточно крупное. Все службы среагировали весьма и весьма оперативно. Что касается причин, то они устанавливаются. И в зависимости от этого министерство (МЧС) уже уполномочено принимать соответствующие решения", - сказал Песков журналистам.Собянин ранее отметил, что до восстановления движения в районе ЧП сделали бесплатный проезд в наземном транспорте в этом районе и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах.
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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в бц "гранд сетунь плаза" , сергей собянин, дмитрий песков
13:38 03.06.2022
 
В Кремле отметили работу экстренных служб при пожаре в БЦ на западе Москвы

Песков: при пожаре в бизнес-центре "Гранд Сетунь-Плаза" все службы среагировали оперативно

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожар в БЦ "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы
Пожар в БЦ Гранд Сетунь плаза на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пожар в БЦ "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при пожаре в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь-Плаза" все службы среагировали оперативно.
В пятницу на западе Москвы загорелся бизнес-центр "Сетунь-Плаза". Причиной которого, по предварительным данным, мог стать поджог. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пожар в бизнес-центре потушен. Собянин отметил, что двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте.
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"Это городское происшествие, хотя и достаточно крупное. Все службы среагировали весьма и весьма оперативно. Что касается причин, то они устанавливаются. И в зависимости от этого министерство (МЧС) уже уполномочено принимать соответствующие решения", - сказал Песков журналистам.
Собянин ранее отметил, что до восстановления движения в районе ЧП сделали бесплатный проезд в наземном транспорте в этом районе и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах.
 
МоскваПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в БЦ "Гранд Сетунь Плаза"Сергей СобянинДмитрий Песков
 
 
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