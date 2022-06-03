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Главу МЧС Москвы госпитализировали с инфарктом после пожара в бизнес-центре - РИА Новости, 03.06.2022
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Главу МЧС Москвы госпитализировали с инфарктом после пожара в бизнес-центре
Главу МЧС Москвы госпитализировали с инфарктом после пожара в бизнес-центре - РИА Новости, 03.06.2022
Главу МЧС Москвы госпитализировали с инфарктом после пожара в бизнес-центре
Начальника главного управления МЧС по Москве Сергея Желтова госпитализировали с инфарктом после пожара в бизнес-центре на западе столицы, сообщил замминистра... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:09
2022-06-03T17:42
пожар в бц "гранд сетунь плаза"
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Начальника главного управления МЧС по Москве Сергея Желтова госпитализировали с инфарктом после пожара в бизнес-центре на западе столицы, сообщил замминистра МЧС Илья Денисов.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении пожара также пострадал старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения главного управления МЧС по Москве полковник внутренней службы Максим Серегин. Его также госпитализировали.Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" начался около десяти утра. Возгоранию сначала присвоили третий номер сложности, потом повысили до четвертого (из пяти). Огонь охватил 1,1 тысячи квадратных метров. На месте работали 340 человек и 100 единиц техники, в том числе три вертолета Ка-32. Из здания эвакуировали 125 человек.Пожар полностью ликвидировали в 12:32.Московская прокуратура начала проверку. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной возгорания мог стать поджог, но рассматриваются и другие версии.
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353
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"Обширный инфаркт" – замглавы МЧС России о состоянии начальника столичного главка МЧС Сергея Желтова
Начальника главного управления МЧС по Москве Сергея Желтова госпитализировали с инфарктом после пожара в бизнес-центре на западе столицы, сообщил замминистра МЧС Илья Денисов.
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пожар в бц "гранд сетунь плаза" , происшествия, москва
13:09 03.06.2022 (обновлено: 17:42 03.06.2022)
 
Главу МЧС Москвы госпитализировали с инфарктом после пожара в бизнес-центре

Главу МЧС по Москве Желтова госпитализировали с инфарктом после ЧП в "Гранд Сетунь Плаза"

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Начальника главного управления МЧС по Москве Сергея Желтова госпитализировали с инфарктом после пожара в бизнес-центре на западе столицы, сообщил замминистра МЧС Илья Денисов.
"Два человека обратились (за медицинской помощью. — Прим. ред.). В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт", — пояснил замглавы ведомства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении пожара также пострадал старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения главного управления МЧС по Москве полковник внутренней службы Максим Серегин. Его также госпитализировали.
Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" начался около десяти утра. Возгоранию сначала присвоили третий номер сложности, потом повысили до четвертого (из пяти). Огонь охватил 1,1 тысячи квадратных метров. На месте работали 340 человек и 100 единиц техники, в том числе три вертолета Ка-32. Из здания эвакуировали 125 человек.
Пожар полностью ликвидировали в 12:32.
Московская прокуратура начала проверку. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной возгорания мог стать поджог, но рассматриваются и другие версии.
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