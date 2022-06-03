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Пожар в московском бизнес-центре потушили - РИА Новости, 03.06.2022
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Пожар в московском бизнес-центре потушили
Пожар в московском бизнес-центре потушили - РИА Новости, 03.06.2022
Пожар в московском бизнес-центре потушили
Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" на западе Москвы потушили, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:27
2022-06-03T13:15
происшествия
пожар в бц "гранд сетунь плаза"
москва
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" на западе Москвы потушили, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте", — написал он.В МЧС уточнили, что пожар полностью ликвидировали в 12:32.Мэр также поблагодарил все службы за оперативное реагирование и профессиональную работу.Он добавил, что для восстановления движения в районе улицы Горбунова сделали бесплатный проезд в наземном транспорте и увеличили количество автобусов.Бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" загорелся около десяти утра. По информации МЧС, огонь охватил 1,1 тысячи квадратных метров. На месте работали 340 человек и 100 единиц техники, в том числе три вертолета Ка-32. Из здания эвакуировали 125 человек.По словам вице-мэра Анастасии Раковой, одному из пострадавших потребовалась госпитализация. Пациента с отравлением продуктами горения доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Второй пострадавший получил ожог кисти — помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.Московская прокуратура проводит проверку по факту пожара. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной возгорания мог стать поджог, но рассматриваются и другие версии.
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Работа сотрудников МЧС на месте пожара в бизнес-центре в Москве
Работа сотрудников МЧС на месте пожара в бизнес-центре в Москве
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происшествия, пожар в бц "гранд сетунь плаза" , москва, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:27 03.06.2022 (обновлено: 13:15 03.06.2022)
 
Пожар в московском бизнес-центре потушили

Мэр Собянин: пожар в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" потушили

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожарные расчеты, прибывшие на тушение возгорания в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы
Пожарные расчеты, прибывшие на тушение возгорания в бизнес-центре Гранд Сетунь плаза на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пожарные расчеты, прибывшие на тушение возгорания в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" на западе Москвы потушили, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте", — написал он.
В МЧС уточнили, что пожар полностью ликвидировали в 12:32.
Мэр также поблагодарил все службы за оперативное реагирование и профессиональную работу.
Он добавил, что для восстановления движения в районе улицы Горбунова сделали бесплатный проезд в наземном транспорте и увеличили количество автобусов.
Бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" загорелся около десяти утра. По информации МЧС, огонь охватил 1,1 тысячи квадратных метров. На месте работали 340 человек и 100 единиц техники, в том числе три вертолета Ка-32. Из здания эвакуировали 125 человек.
По словам вице-мэра Анастасии Раковой, одному из пострадавших потребовалась госпитализация. Пациента с отравлением продуктами горения доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Второй пострадавший получил ожог кисти — помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.
Московская прокуратура проводит проверку по факту пожара. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной возгорания мог стать поджог, но рассматриваются и другие версии.
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ПроисшествияПожар в БЦ "Гранд Сетунь Плаза"МоскваСергей СобянинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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