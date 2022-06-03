https://ria.ru/20220603/pozhar-1792851889.html

Пожар в московском бизнес-центре потушили

Пожар в московском бизнес-центре потушили - РИА Новости, 03.06.2022

Пожар в московском бизнес-центре потушили

Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" на западе Москвы потушили, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:27

2022-06-03T12:27

2022-06-03T13:15

происшествия

пожар в бц "гранд сетунь плаза"

москва

сергей собянин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" на западе Москвы потушили, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте", — написал он.В МЧС уточнили, что пожар полностью ликвидировали в 12:32.Мэр также поблагодарил все службы за оперативное реагирование и профессиональную работу.Он добавил, что для восстановления движения в районе улицы Горбунова сделали бесплатный проезд в наземном транспорте и увеличили количество автобусов.Бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" загорелся около десяти утра. По информации МЧС, огонь охватил 1,1 тысячи квадратных метров. На месте работали 340 человек и 100 единиц техники, в том числе три вертолета Ка-32. Из здания эвакуировали 125 человек.По словам вице-мэра Анастасии Раковой, одному из пострадавших потребовалась госпитализация. Пациента с отравлением продуктами горения доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Второй пострадавший получил ожог кисти — помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.Московская прокуратура проводит проверку по факту пожара. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной возгорания мог стать поджог, но рассматриваются и другие версии.

https://ria.ru/20220603/pozhary-1792843576.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа сотрудников МЧС на месте пожара в бизнес-центре в Москве Работа сотрудников МЧС на месте пожара в бизнес-центре в Москве 2022-06-03T12:27 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пожар в бц "гранд сетунь плаза" , москва, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)