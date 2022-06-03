12:27 03.06.2022 (обновлено: 13:15 03.06.2022)
Пожар в московском бизнес-центре потушили
Мэр Собянин: пожар в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" потушили
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожарные расчеты, прибывшие на тушение возгорания в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы
Пожарные расчеты, прибывшие на тушение возгорания в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" на западе Москвы потушили, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте", — написал он.
В МЧС уточнили, что пожар полностью ликвидировали в 12:32.
Мэр также поблагодарил все службы за оперативное реагирование и профессиональную работу.
Он добавил, что для восстановления движения в районе улицы Горбунова сделали бесплатный проезд в наземном транспорте и увеличили количество автобусов.
Бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" загорелся около десяти утра. По информации МЧС, огонь охватил 1,1 тысячи квадратных метров. На месте работали 340 человек и 100 единиц техники, в том числе три вертолета Ка-32. Из здания эвакуировали 125 человек.
По словам вице-мэра Анастасии Раковой, одному из пострадавших потребовалась госпитализация. Пациента с отравлением продуктами горения доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Второй пострадавший получил ожог кисти — помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.
Московская прокуратура проводит проверку по факту пожара. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной возгорания мог стать поджог, но рассматриваются и другие версии.