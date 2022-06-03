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В Москве рассказали о ситуации с пострадавшими при пожаре в бизнес-центре
В Москве рассказали о ситуации с пострадавшими при пожаре в бизнес-центре - РИА Новости, 03.06.2022
В Москве рассказали о ситуации с пострадавшими при пожаре в бизнес-центре
Работы по поиску людей в горящем бизнес-центре "Гранд Сетунь-плаза" в Москве продолжаются, больницы готовы принять пострадавших, на данный момент было всего два РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:04
2022-06-03T12:04
2022-06-03T12:29
пожар в бц "гранд сетунь плаза"
происшествия
здоровье - общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Работы по поиску людей в горящем бизнес-центре "Гранд Сетунь-плаза" в Москве продолжаются, больницы готовы принять пострадавших, на данный момент было всего два обращения за медицинской помощью, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она отметила, что через 6 минут после начала пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь-Плаза" на место прибыли первые кареты скорой помощи. Всего развернули медицинскую группировку из 19 карет скорой помощи и одного вертолета."На данный момент было всего два обращения за медицинской помощью. Одно отравление продуктами горения, не угрожающее жизни. Пациент доставлен в НИИ скорой помощи им Склифосовского, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Один человек обратился с ожогом кисти - помощь оказана на месте, от госпитализации пациент отказался", - сообщила Ракова.По ее словам, продолжаются работы по поиску людей."Все медицинские мощности на месте. Все необходимые больницы, задействованные при оказании помощи людям с ожогами, готовы принять больных, если такие будут", - отметила Ракова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в бц "гранд сетунь плаза" , происшествия, здоровье - общество, анастасия ракова , москва
12:04 03.06.2022 (обновлено: 12:29 03.06.2022)
В Москве рассказали о ситуации с пострадавшими при пожаре в бизнес-центре
Ракова: работы по поиску людей в горящем бизнес-центре "Гранд Сетунь-Плаза" продолжаются
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Работы по поиску людей в горящем бизнес-центре "Гранд Сетунь-плаза" в Москве продолжаются, больницы готовы принять пострадавших, на данный момент было всего два обращения за медицинской помощью, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что через 6 минут после начала пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь-Плаза" на место прибыли первые кареты скорой помощи. Всего развернули медицинскую группировку из 19 карет скорой помощи и одного вертолета.
"На данный момент было всего два обращения за медицинской помощью. Одно отравление продуктами горения, не угрожающее жизни. Пациент доставлен в НИИ скорой помощи им Склифосовского, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Один человек обратился с ожогом кисти - помощь оказана на месте, от госпитализации пациент отказался", - сообщила Ракова.
По ее словам, продолжаются работы по поиску людей.
"Все медицинские мощности на месте. Все необходимые больницы, задействованные при оказании помощи людям с ожогами, готовы принять больных, если такие будут", - отметила Ракова.