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В Москве рассказали о ситуации с пострадавшими при пожаре в бизнес-центре

В Москве рассказали о ситуации с пострадавшими при пожаре в бизнес-центре - РИА Новости, 03.06.2022

В Москве рассказали о ситуации с пострадавшими при пожаре в бизнес-центре

Работы по поиску людей в горящем бизнес-центре "Гранд Сетунь-плаза" в Москве продолжаются, больницы готовы принять пострадавших, на данный момент было всего два РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:04

2022-06-03T12:04

2022-06-03T12:29

пожар в бц "гранд сетунь плаза"

происшествия

здоровье - общество

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Работы по поиску людей в горящем бизнес-центре "Гранд Сетунь-плаза" в Москве продолжаются, больницы готовы принять пострадавших, на данный момент было всего два обращения за медицинской помощью, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она отметила, что через 6 минут после начала пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь-Плаза" на место прибыли первые кареты скорой помощи. Всего развернули медицинскую группировку из 19 карет скорой помощи и одного вертолета."На данный момент было всего два обращения за медицинской помощью. Одно отравление продуктами горения, не угрожающее жизни. Пациент доставлен в НИИ скорой помощи им Склифосовского, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Один человек обратился с ожогом кисти - помощь оказана на месте, от госпитализации пациент отказался", - сообщила Ракова.По ее словам, продолжаются работы по поиску людей."Все медицинские мощности на месте. Все необходимые больницы, задействованные при оказании помощи людям с ожогами, готовы принять больных, если такие будут", - отметила Ракова.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пожар в бц "гранд сетунь плаза" , происшествия, здоровье - общество, анастасия ракова , москва