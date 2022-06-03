https://ria.ru/20220603/pozhar-1792823797.html
Пожар в бизнес-центре на западе Москвы локализовали
Пожар в бизнес-центре на западе Москвы локализовали - РИА Новости, 03.06.2022
Пожар в бизнес-центре на западе Москвы локализовали
Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:24
2022-06-03T11:24
2022-06-03T11:44
пожар в бц "гранд сетунь плаза"
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792814639_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_889cfdf29dd1f5b14f71fc29812ae7f7.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Объявлена локализация пожара", - сказал собеседник агентства.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792814639_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_429da1267621522d1ff559786255a57b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в бц "гранд сетунь плаза" , происшествия, москва
11:24 03.06.2022 (обновлено: 11:44 03.06.2022)
Пожар в бизнес-центре на западе Москвы локализовали
В МЧС сообщили о локализации пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь-Плаза" на западе Москвы