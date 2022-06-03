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Пожар в бизнес-центре на западе Москвы локализовали - РИА Новости, 03.06.2022
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Пожар в бизнес-центре на западе Москвы локализовали
Пожар в бизнес-центре на западе Москвы локализовали - РИА Новости, 03.06.2022
Пожар в бизнес-центре на западе Москвы локализовали
Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.06.2022
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пожар в бц "гранд сетунь плаза"
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Объявлена локализация пожара", - сказал собеседник агентства.
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пожар в бц "гранд сетунь плаза" , происшествия, москва
11:24 03.06.2022 (обновлено: 11:44 03.06.2022)
 
Пожар в бизнес-центре на западе Москвы локализовали

В МЧС сообщили о локализации пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь-Плаза" на западе Москвы

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" в Москве
Пожар в бизнес-центре Гранд Сетунь Плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Объявлена локализация пожара", - сказал собеседник агентства.
 
Пожар в БЦ "Гранд Сетунь Плаза"ПроисшествияМосква
 
 
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