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Пожар в бизнес-центре на западе Москвы локализовали

Пожар в бизнес-центре на западе Москвы локализовали - РИА Новости, 03.06.2022

Пожар в бизнес-центре на западе Москвы локализовали

Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:24

2022-06-03T11:24

2022-06-03T11:44

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происшествия

москва

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Крупный пожар в бизнес-центре на западе Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Объявлена локализация пожара", - сказал собеседник агентства.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пожар в бц "гранд сетунь плаза" , происшествия, москва