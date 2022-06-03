https://ria.ru/20220603/pozhar-1792820806.html

Из горящего бизнес-центра в Москве эвакуировали 125 человек

Из горящего бизнес-центра в Москве эвакуировали 125 человек - РИА Новости, 03.06.2022

Из горящего бизнес-центра в Москве эвакуировали 125 человек

Из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза" эвакуированы 125 человек, один человек госпитализирован в центр Склифосовского, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:14

2022-06-03T11:14

2022-06-03T11:16

москва

происшествия

пожар в бц "гранд сетунь плаза"

россия

сергей собянин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза" эвакуированы 125 человек, один человек госпитализирован в центр Склифосовского, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.Отмечается, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина на место пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" направлены 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи."Врачи на месте проводят все мероприятия по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим, эвакуировано из здания 125 человек. Один человек госпитализирован в центр Склифосовского. Столичные больницы полностью готовы к приему пациентов в случае необходимости", - говорится в сообщении.По данным МЧС РФ, бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" горит на площади 1,1 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20220603/pozhar-1792809219.html

москва

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, пожар в бц "гранд сетунь плаза" , россия, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)