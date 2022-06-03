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Из горящего бизнес-центра в Москве эвакуировали 125 человек - РИА Новости, 03.06.2022
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Из горящего бизнес-центра в Москве эвакуировали 125 человек
Из горящего бизнес-центра в Москве эвакуировали 125 человек - РИА Новости, 03.06.2022
Из горящего бизнес-центра в Москве эвакуировали 125 человек
Из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза" эвакуированы 125 человек, один человек госпитализирован в центр Склифосовского, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:14
2022-06-03T11:16
москва
происшествия
пожар в бц "гранд сетунь плаза"
россия
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза" эвакуированы 125 человек, один человек госпитализирован в центр Склифосовского, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.Отмечается, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина на место пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" направлены 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи."Врачи на месте проводят все мероприятия по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим, эвакуировано из здания 125 человек. Один человек госпитализирован в центр Склифосовского. Столичные больницы полностью готовы к приему пациентов в случае необходимости", - говорится в сообщении.По данным МЧС РФ, бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" горит на площади 1,1 тысячи квадратных метров.
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москва, происшествия, пожар в бц "гранд сетунь плаза" , россия, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:14 03.06.2022 (обновлено: 11:16 03.06.2022)
 
Из горящего бизнес-центра в Москве эвакуировали 125 человек

Из горящего бизнес-центра в Москве эвакуировали 125 человек, одного госпитализировали

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы
Пожар в бизнес-центре Гранд Сетунь плаза на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза" эвакуированы 125 человек, один человек госпитализирован в центр Склифосовского, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.
Отмечается, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина на место пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" направлены 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи.
Пожар в БЦ Гранд Сетунь плаза - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
10:39
Стала известна предварительная причина пожара в московском бизнес-центре
"Врачи на месте проводят все мероприятия по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим, эвакуировано из здания 125 человек. Один человек госпитализирован в центр Склифосовского. Столичные больницы полностью готовы к приему пациентов в случае необходимости", - говорится в сообщении.
По данным МЧС РФ, бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" горит на площади 1,1 тысячи квадратных метров.
 
МоскваПроисшествияПожар в БЦ "Гранд Сетунь Плаза"РоссияСергей СобянинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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