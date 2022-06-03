https://ria.ru/20220603/pozhar-1792820806.html
Из горящего бизнес-центра в Москве эвакуировали 125 человек
Из горящего бизнес-центра в Москве эвакуировали 125 человек - РИА Новости, 03.06.2022
Из горящего бизнес-центра в Москве эвакуировали 125 человек
Из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза" эвакуированы 125 человек, один человек госпитализирован в центр Склифосовского, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:14
2022-06-03T11:14
2022-06-03T11:16
москва
происшествия
пожар в бц "гранд сетунь плаза"
россия
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792815384_0:243:3207:2047_1920x0_80_0_0_be2ba3da749ad5e1b993f008549612cf.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза" эвакуированы 125 человек, один человек госпитализирован в центр Склифосовского, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.Отмечается, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина на место пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" направлены 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи."Врачи на месте проводят все мероприятия по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим, эвакуировано из здания 125 человек. Один человек госпитализирован в центр Склифосовского. Столичные больницы полностью готовы к приему пациентов в случае необходимости", - говорится в сообщении.По данным МЧС РФ, бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" горит на площади 1,1 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20220603/pozhar-1792809219.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792815384_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_bd62541d3d19337ec9706e9f9b49895a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, пожар в бц "гранд сетунь плаза" , россия, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:14 03.06.2022 (обновлено: 11:16 03.06.2022)
Из горящего бизнес-центра в Москве эвакуировали 125 человек
Из горящего бизнес-центра в Москве эвакуировали 125 человек, одного госпитализировали